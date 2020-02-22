特斯拉在德國建廠踢鐵板 當地居民反應兩極

美國電動車大廠特斯拉擬在德國布蘭登堡邦格林海德（Grunheide）興建超級工廠，對此，德國環保人士和政客意見相左，政府也對該項被視為有助東部綠色技術和經濟再生的計畫存疑。

英國衛報報導，特斯拉在布蘭登堡的工廠開發計畫需剷平92公頃的松樹林，近日遭到德國法院以環保仍有疑慮為由勒令暫停。

德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）本周表示，暫停開發可能影響超級工廠的推進，該工廠預計將為附近帶來1萬2000個就業機會，每年生產5萬輛電動車。

德國環保團體布蘭登堡邦綠色聯盟表示，特斯拉得到「優惠待遇」，除非獲得完整的建築執照，否則不得開始砍伐樹林。

環團人士馬斯切（Heinz-Herwig Mascher）說，「這個過程的許多方面尚待澄清時，此時砍伐一半的樹林似乎很有問題，這就是為何我們要求法院處理」。

特斯拉執行長馬斯克去年11月宣布該計畫後，外界認為此舉能替開發較慢的格林海德帶來經濟突破，並有潛力吸引其他想運用德國汽車和IT技術的投資者。

阿爾特邁爾曾表示，若工廠開發計畫無法持續進行，可能會對德國經濟產生重大影響，尤其會重傷其在支持綠色技術方面的聲譽。特斯拉預定2021年7月在該工廠生產Model 3和 Model Y車款。

格林海德居民在該議題上意見分歧。支持特斯拉的民眾表示，他們感到很自豪，一個促進低碳未來的產業想在格林海德蓋工廠。

反對者則主張，蓋工廠恐會衍生出化學汙染和用水等問題，該地區數十年來已飽受降雨量不足而苦。德國另類選擇黨（AfD）還指出，該計畫對德國人沒什麼好處，特斯拉將從波蘭招募廉價勞工。

除了環保人士關注的蝙蝠群和蟻丘保護問題外，也有人擔心該地區有未爆炸彈。該址曾發現二戰時期留下重達85公斤的炸彈和其他彈藥。