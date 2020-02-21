三星推出酷炫的折疊機Galaxy Z Flip 果粉會買帳嗎？

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
Galaxy Z Flip。美聯社
Galaxy Z Flip。美聯社

許多iPhone用戶都和蘋果的系統難分難捨，但三星最新推出的手機可能會讓他們至少瞧個一眼。

彭博資訊報導，Galaxy Z Flip是三星繼去年Galaxy Fold後推出的第二款折疊手機。這款手機稍微沒那麼昂貴，售價為1,380美元（台灣三星官網售價為48,880元）。

市場對Galaxy Z Flip的反應是快速且熱烈的，至少在三星的地盤南韓是如此。這款手機在情人節開放預售，首日便在幾個關鍵市場售罄。目前三星官網已無庫存。在三星聯名Thom Browne的Z Flip限量版手機開賣後，官網在周五凌晨左右當機了兩小時。

在推特和Instagram（IG）上創意展示Z Flip配件的貼文，愈來愈熱門。在手機百家爭鳴的世界，Z Flip相當吸引目光。但這款手機表面容易沾上指紋，需要小心使用。

Z Flip 6.7吋的手機螢幕像是香奈兒的粉餅盒，可以上下對半折成手掌大小的正方形。

該款手機也喚醒許多人打開便能接聽、闔上便能掛掉電話的懷舊回憶。然而，這支手機並不小，如果每次都用單手操作，大拇指和手腕很快就會感到疲勞。若要安全使用，還是需要雙手操作。

三星始終忠於規格，因此Z Flip在大多數項目都有不錯表現，不過電池續航時間明顯不足。

三星在折疊設計上也仍有改善空間，厚實的邊框跟面板出現無法密合的情況，因此無法在螢幕上順利滑動。Z Flip也沒有立體聲雙喇叭。1.1吋的快捷顯示螢幕太小，無法顯示出比用以通知的圖標更有用的內容。

果粉會因此另結新歡嗎？就Z Flip而言，恐怕不會有太多人這麼做，原因是這款手機性價比和好處都還有很長的路要走。然而，三星製造出迄今最為精緻、功能最齊全的折疊手機。它確實還無法撼動整個市場，但激起了人們的興趣，有朝一日會讓折疊手機取得成功。

香奈兒

延伸閱讀

20萬次凹折壽命！三星計畫對外銷售應用UTG玻璃的的可凹折螢幕元件

傳三星內部測試錯誤出大包！全球 Galaxy 手機收到「尋找我的手機」通知

Galaxy Z Flip除了螢幕碎裂問題 機身防塵效果也不理想

不只三星Galaxy Z Flip！Motorola螢幕可凹折手機螢幕也有異常碎裂情況

相關新聞

去年全球近半5G手機 被「這國人」買走

根據市調機構最新數據，中國大陸在2019年買下全球近半數5G智慧手機；但面對新型冠狀病毒衝擊，分析師預測大陸手機市場今年...

新冠疫情燒出市場怪現象 投資人宜提高警覺

紐約黃金期貨價格已一連六個交易日上漲，20日收盤登上七年來高峰。但分析師指出，伴隨金價這波凌厲漲勢而來的是許多怪現象，股...

愈陷愈深！蘋果開首槍發營收預警 美媒指嚴重依賴後果

新冠肺炎疫情重創全球供應鏈，即便上禮拜中國大陸各地陸續復工，但短期內恢復正常基本無望，全球企業飽受打擊，iPhone製造...

新冠肺炎疫情殃及哪些國家 匯市已有答案

新冠肺炎疫情擴大，衝擊中國大陸經濟，並殃及與大陸人員和經貿往來密切的經濟體。至於是各大經濟體受創程度如何，投資人可從主要...

疫情蔓延… G20擔憂衝擊經濟復甦、IMF也警告有多重風險

編譯中心╱綜合20日電

英政客提倡接手奧運 日網友痛批：卸責鑽石公主號！

編譯中心╱綜合20日電

防疫優先 日本三麗鷗樂園宣布休園一個月

深受國人喜愛的日本「三麗鷗樂園」宣布，從2月22日起至3月21日為止休園一個月，以防止新冠肺炎疫情擴大。

陸復工不順 亞馬遜備戰

線上零售巨擘亞馬遜的倉庫裡，通常隨時備有超過一億個品項，從衛生紙到瑜珈運動褲都有，但因新冠肺炎疫情肆虐迫使「世界工廠」中國大陸持續關閉工廠或放緩生產速度，過去幾周，擔心面臨缺貨危機的亞馬遜頻繁且大量下訂中國製產品。

鈔票投胎當堆肥！英國大規模回收20英鎊舊鈔

英國中央銀行（Bank of England ）發行的20英鎊（約台幣800元）塑膠新鈔20日開始流通，總價值400億英...

2020年最佳車型 2萬5000元以下豐田Corolla奪冠

編譯黃秀媛／綜合20日電

胡潤報告：全球房價漲幅50大 中國27城入列 大理第1

中國新聞組／北京21日電

被美國從開發中國家名單除名取消優惠 越南關注

美國貿易代表署最近表示，將把越南等25個經濟體從開發中國家名單除名，取消對這些國家的WTO補貼優惠待遇。越南政府對此表示...

熱門新聞

川普不滿《寄生上流》奪奧斯卡 發行公司諷：看不懂字幕

陸客不來銷售大跌 白色戀人將停產近一個月

去年全球近半5G手機 被「這國人」買走

日公務員退休年齡 緩延至65歲

歐元日圓貶勢 還沒結束

大摩130億美元併E*Trade 金融危機後銀行界最大併購案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。