三星推出酷炫的折疊機Galaxy Z Flip 果粉會買帳嗎？

許多iPhone用戶都和蘋果的系統難分難捨，但三星最新推出的手機可能會讓他們至少瞧個一眼。

彭博資訊報導，Galaxy Z Flip是三星繼去年Galaxy Fold後推出的第二款折疊手機。這款手機稍微沒那麼昂貴，售價為1,380美元（台灣三星官網售價為48,880元）。

市場對Galaxy Z Flip的反應是快速且熱烈的，至少在三星的地盤南韓是如此。這款手機在情人節開放預售，首日便在幾個關鍵市場售罄。目前三星官網已無庫存。在三星聯名Thom Browne的Z Flip限量版手機開賣後，官網在周五凌晨左右當機了兩小時。

在推特和Instagram（IG）上創意展示Z Flip配件的貼文，愈來愈熱門。在手機百家爭鳴的世界，Z Flip相當吸引目光。但這款手機表面容易沾上指紋，需要小心使用。

Z Flip 6.7吋的手機螢幕像是香奈兒的粉餅盒，可以上下對半折成手掌大小的正方形。

該款手機也喚醒許多人打開便能接聽、闔上便能掛掉電話的懷舊回憶。然而，這支手機並不小，如果每次都用單手操作，大拇指和手腕很快就會感到疲勞。若要安全使用，還是需要雙手操作。

三星始終忠於規格，因此Z Flip在大多數項目都有不錯表現，不過電池續航時間明顯不足。

三星在折疊設計上也仍有改善空間，厚實的邊框跟面板出現無法密合的情況，因此無法在螢幕上順利滑動。Z Flip也沒有立體聲雙喇叭。1.1吋的快捷顯示螢幕太小，無法顯示出比用以通知的圖標更有用的內容。

果粉會因此另結新歡嗎？就Z Flip而言，恐怕不會有太多人這麼做，原因是這款手機性價比和好處都還有很長的路要走。然而，三星製造出迄今最為精緻、功能最齊全的折疊手機。它確實還無法撼動整個市場，但激起了人們的興趣，有朝一日會讓折疊手機取得成功。