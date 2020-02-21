疫情衝擊經濟恐懼加深 美債30年期殖利率創新低

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
新冠肺炎確診病例數躍增，全球經濟成長降溫疑慮再起，美股道瓊指數21日盤初應聲大跌逾250點。 路透
新冠肺炎確診病例數躍增，全球經濟成長降溫疑慮再起，美股道瓊指數21日盤初應聲大跌逾250點。 路透

新冠肺炎確診病例數躍增，全球經濟成長降溫疑慮再起，導致美股道瓊工業指數21日盤初大跌逾250點，美國30年期公債殖利率更創新低紀錄。

紐約股市21日早盤，道瓊工業指數跌267點，跌幅為0.9%。標普500指數和那斯達克綜合指數分別下挫0.9%和1.1%。這使得三大指數朝三周來首度周線收黑的方向邁進。

同時，美國30年期公債殖利率下滑約8個基點，降到1.892%，是空前最低水準，顯示在全球經濟成長展望蒙上陰影之際，投資人紛紛湧入債市降低風險。

不過，白宮首席經濟顧問庫德洛21日向CNBC表示，他認為最近美債殖利率下滑，並不反映美國市況或企業基本面，而是反映投資資金在亞洲新冠肺炎疫情衝擊下，暫時遁入安全避風港。 

微軟和雪弗龍股價分別下跌逾1%，拖累道瓊指數往下栽。標普500指數則受科技類股挫跌1.4%拖累。臉書、亞馬遜、Google母公司Alphabet和蘋果股價全面下挫，跌幅至少在0.8%以上，則拖累那斯達克指數。

中國國家衛生健康委員會公布，新冠肺炎大陸累計確診病例逾75,465例、全國死亡病例2,236人。同日，南韓傳出新增48例，總確診病例增至204例，且有2例死亡。

BCA Research全球策略師Peter Berezin說：「即使疫情減退，第1季全球經濟成長率也可能降到0%，接下來才會彈升。近期內對企業盈餘的打擊看來勢不可免。」

新冠肺炎 疫情

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