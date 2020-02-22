美限制陸半導體…推演三情境

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導
圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供

美國28日將討論是否從嚴縮限供貨大陸半導體，傳出可能下修「源自美國技術比率」限制標準至10%，或修改「外國直接產品規定」，讓中國大陸一分美國貨都拿不到。外資里昂證券率先推演三情境，預測若僅調整其中任一項，對半導體大廠台積電均影響有限，但是若同步實施，則要提防股市動盪。

里昂表示，投資人應留意科技股風險正在增加，但經驗來看，美國過去對貿易對手的殺手級措施也「全數拱出」；短期雖然審慎，長期半導體業發展仍然正向。

里昂強調，美國最大目標不是摧毀華為，而是讓華為為首的大陸半導體，在美方希望的方式和監控下生存。對照美方祭出兩大限制，已大面積鋪下對大陸半導體的超強監控網，此次「終極」措施拍板後，應不再有更嚴措施，股市短空長多。

白宮預計28日討論對陸半導體出口管制，此前傳出擬調整美國技術比率限制或直接產品規定，引發市場焦慮。里昂推演可能結果有三，一是只調整美國技術比率限制標準，二是修改外國產品規定，三是同步實施。

半導體 華為 台積電

延伸閱讀

阿富汗和平現曙光 美國塔利班29日簽協定

新冠肺炎議題怕得罪中國 日相安倍反而害慘自己

《民主社會主義模擬器》你將扮演首位公開支持社會主義的美國總統

陸公布第二批對美國加徵關稅商品排除清單 28日實施

相關新聞

疫情衝擊 歐亞經濟現敗相

在廿國集團（Ｇ20）財金首長會議揭幕前夕，最新數據顯示，亞洲與歐洲國家已感受到新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，南韓本月前廿天日均出口額下滑百分之九點三，日本二月製造業與服務業採購經理人指數（ＰＭＩ）「雙降」，歐元區製造業ＰＭＩ也持續處於萎縮狀態。

愈陷愈深！蘋果開首槍發營收預警 美媒指嚴重依賴後果

新冠肺炎疫情重創全球供應鏈，即便上禮拜中國大陸各地陸續復工，但短期內恢復正常基本無望，全球企業飽受打擊，iPhone製造...

去年全球近半5G手機 被「這國人」買走

根據市調機構最新數據，中國大陸在2019年買下全球近半數5G智慧手機；但面對新型冠狀病毒衝擊，分析師預測大陸手機市場今年...

美限制陸半導體…推演三情境

美國28日將討論是否從嚴縮限供貨大陸半導體，傳出可能下修「源自美國技術比率」限制標準至10%，或修改「外國直接產品規定」，讓中國大陸一分美國貨都拿不到。外資里昂證券率先推演三情境，預測若僅調整其中任一項，對半導體大廠台積電均影響有限，但是若同步實施，則要提防股市動盪。

蝗災肆虐 威脅東非經濟

70年來最嚴重的沙漠蝗蟲災害正肆虐東非，加劇糧食短缺的危機，可能危及該地區依賴農業作為食物來源的經濟體。

新興國企業 狂發外幣債

新興市場企業今年已發行規模破紀錄的外幣債券，充分利用低利率環境和投資人對更高報酬的渴望，但也有人警告新興市場企業舉債狂潮日益加劇的風險，例如外國貨幣匯率陡升的可能衝擊。

日圓走弱 避險地位動搖

在黃金、美國公債等傳統避險資產走高之際，日圓匯率卻隨亞幣走低，凸顯日圓的「避險貨幣」地位動搖，原因包括日本境內的新冠肺炎確診病例持續攀升、經濟疲軟且易受疫情衝擊，以及首相安倍晉三的「抗疫」政策招致批評等。

ESG概念股飆漲 泡沫隱現

「環境、社會與公司治理」（ESG）概念正逐漸成為股市的熱門投資題材，資金大量湧入相關基金，ESG優質企業的股價也達到「可怕的」溢價水準，令專家擔心「ESG泡沫」正在形成。

G20擴張財政…動起來

在20國集團（G20）即將召開財金首長會前夕，經濟學家預估，多個G20成員國今年都將擴張財政支出，包括提高預算赤字或減少盈餘，以促進經濟成長，並對抗新冠肺炎的衝擊，但推行速度與規模可能都嫌不夠。

巴菲特致股東信 聚焦接班

「股神」巴菲特22日將以董事長身分發布致波克夏公司股東信，信中對接班布局與資金運用的說明，成為投資人關注焦點。

大摩重金併線上平台E*Trade

摩根士丹利（大摩）宣布以130億美元的換股交易，併購線上交易平台E*Trade，成為華爾街自金融海嘯以來最大規模的併購案，以吸引千禧世代顧客，讓旗下財富管理事業顧及各種客層的需求，包括協助一般民眾理財。分析師認為，這樁交易凸顯出金融業者所面臨的科技變革壓力，產業可望掀起併購潮。

小摩、高盛投資新證交所

摩根大通（小摩）和高盛加入其他九家金融業巨頭的行列，共同支持成立一個新的證券交易所，與老牌的紐約證交所（NYSE）和那斯達克交易所（Nasdaq）證交所一較高下。

熱門新聞

川普不滿《寄生上流》奪奧斯卡 發行公司諷：看不懂字幕

陸客不來銷售大跌 白色戀人將停產近一個月

去年全球近半5G手機 被「這國人」買走

愈陷愈深！蘋果開首槍發營收預警 美媒指嚴重依賴後果

大摩130億美元併E*Trade 金融危機後銀行界最大併購案

新冠疫情燒出市場怪現象 投資人宜提高警覺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。