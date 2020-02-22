美限制陸半導體…推演三情境

美國28日將討論是否從嚴縮限供貨大陸半導體，傳出可能下修「源自美國技術比率」限制標準至10%，或修改「外國直接產品規定」，讓中國大陸一分美國貨都拿不到。外資里昂證券率先推演三情境，預測若僅調整其中任一項，對半導體大廠台積電均影響有限，但是若同步實施，則要提防股市動盪。

里昂表示，投資人應留意科技股風險正在增加，但經驗來看，美國過去對貿易對手的殺手級措施也「全數拱出」；短期雖然審慎，長期半導體業發展仍然正向。

里昂強調，美國最大目標不是摧毀華為，而是讓華為為首的大陸半導體，在美方希望的方式和監控下生存。對照美方祭出兩大限制，已大面積鋪下對大陸半導體的超強監控網，此次「終極」措施拍板後，應不再有更嚴措施，股市短空長多。

白宮預計28日討論對陸半導體出口管制，此前傳出擬調整美國技術比率限制或直接產品規定，引發市場焦慮。里昂推演可能結果有三，一是只調整美國技術比率限制標準，二是修改外國產品規定，三是同步實施。