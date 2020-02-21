愈陷愈深！蘋果開首槍發營收預警 美媒指嚴重依賴後果

新冠肺炎疫情重創全球供應鏈，即便上禮拜中國大陸各地陸續復工，但短期內恢復正常基本無望，全球企業飽受打擊，iPhone製造商蘋果17日的預警除凸顯疫情造成的全球衝擊外，還暴露外國企業的生產與業務對中國的嚴重依賴程度。

華爾街日報報導，隨著疫情持續在中國蔓延，死亡人數突破2000人，多個城市持續封鎖，物流與人員流動受限，消費者需求也下滑，這些情況讓中國和外國企業很難恢復業務營運。

中國國務院18日呼籲疫情風險較低的地區全面復工，顯示當前形勢對經濟的毀滅性影響，被認為風險較高的地區則獲指示須監控當地衛生狀況，控制疫情為優先任務。哪些地區屬於高風險或是中、低風險，中國國務院則未詳細說明。

企業還向員工發放獎金，並幫助組織集體返崗復工來因應缺工局面。

同一時間，蘋果成為第一家表示因新冠肺炎無法達成當前季度營收預期的美國大型企業。該公司說，疫情限制iPhone生產，並壓抑中國對蘋果產品的需求。包括iPhone在內的大部分蘋果產品，透過富士康科技集團等代工廠組裝。蘋果18日股價收跌2%。

中國歐盟商會主席伍德克表示，我認為許多企業已意識到自己完全依賴中國，若中國像這樣停擺下去，將會真的打擊到他們的業務。他18日在一場簡報會議中表示，許多公司現在都將尋求多元化，「因為不能將雞蛋都放在同個籃子裡」。

Bernstein分析師薩科納奇說，並不意外蘋果收回原先的營收預測，因其7成左右的營收來自中國生產的產品。他並指出，還要注意惠普、戴爾科技和慧與科技公司等科技硬體企業，因這些企業在中國擁有為數不少的供應廠商在中國及業務量。

伍德克表示，外國企業目前在中國面臨的挑戰非常廣泛。很多運輸零件和商品的卡車司機從一個城市到達另個城市後，必須隔離最多兩周的時間，造成物流速度變慢。採購原物料跟零件也很困難。受隔離規定影響，很多返崗員工無法回到工廠或辦公室工作，加上各城各地區政府規定不一，造成了混亂。

此外，即便企業有能力生產，要將產品運送給消費者也遇到困難。伍德克指出，由於往返中國航班與船隻數量減少，將貨物送往海外的能力也跟著下降。

知情人士透露，包括富士康在內的蘋果供應商雖已重啟部分工廠，但要讓生產水平恢復正常還需要一段時間，主要原因之一仍是缺工問題。

新冠肺炎疫情核心地點武漢，以及周邊的湖北省其他地區有近6000萬人被隔離，這代表春節返鄉工人無法順利重返工作崗位，且包括北京和上海在內許多中國城市，要求外地人在上班前進行居家隔離14天。

富士康最大iPhone組裝廠鄭州廠推出「防疫返崗激勵獎」，提供一些新員工和返崗工人最高獎金人民幣3,000元（約台幣1.3萬元），這凸顯富士康多麼希望加快提高復工產能。

不過，對於疫情對中國和國外企業將帶來多久影響，分析師們則意見不一。IDC預估，疫情對中國經濟的影響將僅限於今年第一季度，之後幾個季度逐漸消退，但對中國資通訊領域的影響將更明顯。

Cowen的分析師指出，蘋果調整營收預期只是暫時的，今年稍晚iPhone等產品的需求將在很大程度上彌補業績。

但Raymond James的分析師則看到更令人不安的跡象，因新冠病毒恐繼續在中國及美國等其他國家迅速傳播。該投行在17日出具的研究報告中指出，市場似乎低估潛在危險，對於負責疫情防控的主要政府領導人的談話，也沒充分理解。

缺工是許多在中國經營工廠企業共同關心的問題。一些地方政府為了接回工人，一直在組織農民返崗復工的活動。

勞務輸出大省四川即為一例。當地政府正跟浙江省和廣東省協調，討論在全國交通中斷情況下如何讓工人返崗，像是154名工人本周從四川一處機場搭飛機返回浙江嘉善縣工作。這些員工抵達後被該縣政府安排的大巴接走。縣政府在微信上表示，這方面的費用是由企業和當地政府分攤。

伍德克還說，消費需求低迷是企業面臨的另一個挑戰，大部分人主要購買日用必需品，其他東西買的不多。

許多中國商店和購物中心現在不是關閉，就是縮短營業時間。受疫情惡化影響，蘋果本月稍早也關閉全中國42家零售商店。目前則有7家恢復營業，但縮短營業時間，包括北京所有5家門市和上海2家，另外35家門市則仍處關閉狀態。