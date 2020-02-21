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去年全球近半5G手機 被「這國人」買走

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
根據市調機構Counterpoint研究公司，中國大陸去年占全球5G手機總銷售量的46%。 美聯社
根據市調機構Counterpoint研究公司，中國大陸去年占全球5G手機總銷售量的46%。 美聯社

根據市調機構最新數據，中國大陸在2019年買下全球近半數5G智慧手機；但面對新型冠狀病毒衝擊，分析師預測大陸手機市場今年前兩季都將呈現負成長。

根據市調機構Counterpoint研究公司，中國大陸去年占全球5G手機總銷售量的46%，其中最暢銷莫過於華為手機；儘管三星以逾40%市占率拿下全球5G市場，但華為（包括子品牌榮耀HONOR）在中國5G市場的市占率就高達74%。

然而，對中國市場高度依賴的華為，將因為疫情衝擊手機市場而變得格外脆弱。

Counterpoint研究分析師米西拉（Varun Mishra）說：「中國大陸掌握全球至少50%智慧手機製造，但疫情勢必衝擊中國和全球手機市場。智慧手機和零組件工廠關閉或勞工短缺，將引發供應面問題，零售問題也會使整體需求大幅下降，實體店面的衝擊最大。」他預測，中國大陸手機市場首季銷售將下滑逾20%。

米西拉表示，像聯想和摩托羅拉（Motorola）等生產設施位在武漢的業者，以及華為等以中國市場為主的品牌，將首當其衝；相較於以實體店為主要銷售通路的業者，如realme、榮耀、小米等較依賴網路通路的品牌，受影響程度將最輕微。

數據顯示，中國大陸手機市場去年銷售量年減8%，降幅高於全球手機市場的3%。

Counterpoint研究分析師Flora Tang說：「中國大陸手機市場萎縮和供應鏈斷鏈危機，將導致全球手機市場下滑5%。基本上，我們預期疫情在3月就能受到控制，但中國手機市場第1、2季將持續負成長。」

她說：「需求有望在第3季回溫，但可能面臨供需不匹配的問題，較新機型的需求將增加，但庫存可能是目前無法銷售的型號。我們曾經預期5G將帶動2020年全球智慧手機市場成長，但目前看來可能持平。」

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