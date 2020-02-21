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臉書將付費給用戶錄音 改善語音識別技術

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
臉書將付費給部分用戶錄音，以幫助改善其語音識別技術。路透
臉書將付費給部分用戶錄音，以幫助改善其語音識別技術。路透

臉書20日宣布，臉書將付費給部分用戶，買下他們的錄音，以助其改善語音辨識技術。臉書、亞馬遜、蘋果、Google和微軟先前都曾被抓包，未通知用戶便擅自聽取並譯寫其語音檔，用來改善自家的語音識別技術。

科技新聞網站The Verge報導，臉書將會讓用戶進入其市調應用程式「Viewpoints」裡的「發音」（Pronunciation）新計畫錄音。若用戶符合資格的話，臉書會告訴用戶先說「Hey Portal」這句語音指令，啟動錄音功能，接著就能開始錄製好友名單中其中一位好友的名字（first name），用戶最多能錄製十位好友的名，且每一句都必須錄兩遍。

不過，臉書不會付很多錢。用戶每完成一次錄音，就能在Viewpoints得到200點，要累積到1,000點才能兌現，1,000點透過PayPal可兌換5美元（約新台幣152元）。然而，臉書宣稱用戶可能會得到五次錄音機會，所以累積1000點並兌現是有機會的。

臉書表示，用戶提供的錄音資料不會連結到他們臉書的帳號。該公司不會不經許可，便將Viewpoints的活動分享到臉書或其他臉書相關的平台。

「發音」這個計畫目前只開放給18歲以上且臉書好友超過75位的美國用戶。臉書預期不會太快推動這項計畫，所以不會馬上開放給所有用戶。臉書說，如果用戶符合資格，不需要更新Viewpoints就能看到視窗跳出來。

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