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新冠疫情燒出市場怪現象 投資人宜提高警覺

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
金價近日來一路攀高，與美元指數齊揚，堪稱市場罕見的怪現象。路透
金價近日來一路攀高，與美元指數齊揚，堪稱市場罕見的怪現象。路透

紐約黃金期貨價格已一連六個交易日上漲，20日收盤登上七年來高峰。但分析師指出，伴隨金價這波凌厲漲勢而來的是許多怪現象，股市投資人應提高警覺。

財經新聞網站MarketWatch報導，紐約商品交易所（Comex）黃金4月期貨20日漲8.7美元，漲幅0.5%，收在每英兩1,620.5美元。FactSet資料顯示，交易最熱絡期貨合約價格收在2013年2月14日來最高。

詭異的是，這回美金與黃金同步走高——美元指數（DXY）20日連續第三個交易日挺升，漲上三年高點。這是異常現象，因為通常黃金以美元計價，美元走強會削弱黃金作為避險資產的投資吸引力。

外匯經紀商安達（Oanda）資深市場分析師Craig Erlam說：「金價上漲的同時，股市仍在歷史高峰附近，而美元指數也在接近三年高峰，這有點怪異。 」他認為，唯一說得通的解釋是：市場預期央行將不得不挹注更多流動性，以因應新型冠狀病毒疫情蔓延可能威脅經濟展望的情況。

Insignia Consultants首席市場分析師Chintan Karnani也認為，金價與美元指數同步上揚，是資金遁入安全避風港的徵兆。他說：「關鍵在於新冠疫情蔓延全球，世界各地感染人數愈來愈多。」

股市技術分析師暨投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）指出，SPDR黃金ETF走勢線圖顯示，先前的阻力線變成支撐線，金價在兩次小幅回檔後一舉突破技術阻力點，這對金價是利多，但對股市不利。

艾羅拉指出，金價出現技術性突破的同時，發生幾個罕見現象：

• 通常美元升值時，以美元計價的黃金趨跌，但最近兩者聯袂走高。

• 股市上漲時，金價傾向下跌，但近來美股漲勢強勁，金價照樣向上突破。

• 「聰明錢」（專業投資人）之前沒在買黃金，直到最近金價一直漲才跳下來小幅買進。這種行為很少見，因為「聰明錢」通常只在行情拉回時才逢低承接。

這一切對股市投資人有何意義？

艾羅拉表示，這些現象顯示，追逐盤面動能股的投資人不斷推升股價，對金價突破阻力關卡未多加留意，「聰明錢」則悄悄買進黃金規避風險。因此之故，謹慎的投資人宜提高警覺，尤其要關注新冠肺炎疫情的後續發展，以及疫情對企業盈餘的影響。

他的建議是：審慎看多美股後市，並在大盤拉回時，考慮增持黃金、白銀和貴金屬相關股票。

金價 疫情 美股

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