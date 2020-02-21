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英政客提倡接手奧運 日網友痛批：卸責鑽石公主號！

世界日報 / 編譯中心╱綜合20日電
英政客提倡接手奧運 日網友痛批：卸責鑽石公主號！ 路透社
英政客提倡接手奧運 日網友痛批：卸責鑽石公主號！ 路透社

新型冠狀病毒肺炎在日持續延燒，外界關注今夏東京奧運是否能順利舉行，雖然國際奧委會多次表示「不考慮延辦」，但英國保守黨倫敦市長候選人肖恩貝利（Shaun Bailey）表示，倫敦可以接手主辦今夏奧運，但此言一出立即引起大批日本網友反彈。

美國之音報導，東京奧運計畫在7月24日開幕。貝利說，倫敦承辦過2012年奧運，有能力接手。貝利在推特發文表示，「我們擁有基礎設施和經驗。由於發生了新冠病毒疫情，世界或許需要我們出面。」工黨籍的倫敦現任市長沙迪克汗（Sadiq Khan）也透過發言人表示，若倫敦有被徵詢接手，他們「馬上就能動起來」。

多家日本主流媒體轉載貝里的發言後，立即引起大批日本網友在他的推特留言痛批，一名網友直指：「別奪取日本舉辦奧運！首先，作為鑽石公主號的註冊國，英國根本沒有做任何補救措施！」

日本目前已有數百人確診，三人死亡，其中主要來自停靠在橫濱港的鑽石公主號遊輪。而就國際法而言，鑽石公主號應承擔防疫責任的是船籍所屬的英國，但因船上乘客多為日籍，所以日本政府才讓船隻停靠。

網友認為，日本疫情嚴重受鑽石公主號影響，也因處理船上乘客備受國際輿論壓力，而現在事情解決了，倫敦才跳出來搶2020年奧運主辦權，實在太過分。但也有部分網友認為，目前日本政府已被奧運沖昏頭，如果將奧運主辦權讓給其他城市能迫使厚生勞動省正視防疫問題，不失為一個好的決定。

另據美聯社報導，日本計畫本月下旬至4月舉辦比賽測試活動，為舉辦東京奧運累積病毒防控方面的經驗。東奧發言人高古正哲（Masa Takaya）表示，第一階段的測試活動本月進行，僅限日本運動員參加；第二階段的測試活動訂於在3月和4月舉行。

高古正哲強調測試活動會進行調整，但肯定會進行，並否認取消測試活動。不過，他並不能保證外國運動員是否會參加這些測試比賽，「我們還不知道哪些國家會派運動員參加比賽。」

東京奧運 倫敦

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