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疫情蔓延… G20擔憂衝擊經濟復甦、IMF也警告有多重風險

世界日報 / 編譯中心╱綜合20日電

20國集團（G20）財金首長會議公報草案顯示，今、明兩年全球經濟成長可望溫和回升，但新型冠狀病毒肺炎疫情可能威脅展望。國際貨幣基金（IMF）也警告，疫情蔓延可能阻撓全球經濟復甦。

在中國設法藉限制旅遊和商業活動控制疫情之際，G20財政部長與央行總裁預定22日至23日在利雅德集會，討論全球經濟議題。

路透報導，G20財金首長會後公報草案寫道：「在2019年底出現回穩跡象後，2020和2021年全球經濟成長可望溫和回升。金融情勢持續寬鬆和貿易緊張有減緩跡象，將支撐這波復甦。」然而，「全球經濟成長仍緩慢，影響上述展望的下行風險仍揮之不去，包括新冠肺炎的衝擊、地緣政治緊張，以及政策不確定性。」

在23日採用會後公報正式版本前，這份草案內容仍可能更動。隨著疫情發展，各界也關注各國財金首長是否提出集體因應措施。

IMF 19日在寫給G20財金首長的報告中指出，多重風險可能威脅今年「極為脆弱」的全球經濟復甦，包括已衝擊中國經濟成長的新冠肺炎進一步蔓延到其他國家、美中貿易緊張再起，以及氣候相關災害。

新冠肺炎 G20

延伸閱讀

IMF：多重風險阻撓復甦

新冠肺炎衝擊全球經濟 IMF：要精準預測言之過早

Ｇ20：經濟溫和回升 疫情威脅展望

IMF：全球經濟復甦已脆弱 疫情恐令成長受阻

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