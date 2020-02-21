2020年最佳車型 2萬5000元以下豐田Corolla奪冠

主流車和豪華車品質差距急遽縮小，導致汽車業最受注目的評鑑不再把它們分成不同類別；「消費者報導」20日公布2020年最佳車型，上榜的10種車輛首次跨越四種價位，而非像往年一樣分成豪華車或非豪華車。

「今日美國報」報導，這是因為主流車的內部陳設更加豪華，行車性能更加流暢，先進安全系統普及，可靠性也大增。

「消費者報導」汽車測試主管費雪說，豪華車與普通車融為一體，密切重疊，非豪華品牌的普通車型擁有很多豪華設施、安靜、舒適等等，豪華品牌也為下游市場推出一些車型。

他說，豪華車主要成為地位象徵，速霸路 (Subaru)、馬自達(Mazda)和起亞 (Kia)等非主流品牌擊敗路虎 (Land Rover)、艾鳩拉 (Acura)和卡迪拉克 (Cadillac)等豪華品牌，登上10大最佳汽車品牌就是個證明。

費雪說，你不必花很多錢就可以買到很好的車。

在10大最佳車型中，豐田 (Toyota)及其豪華品牌凌志 (Lexus)奪得五席，顯示豐田不論豪華車和主流車都很可靠、安全和讓人滿意。速霸路得到兩席，也是除了豐田之外唯一拿到不只一席的汽車公司。

在這次測試的33種汽車品牌中，保時捷 (Porche)拔得頭籌，其次是南韓現代公司 (Hyundai)的豪華品牌Genesis，速霸路排名第三。飛雅特(Fiat)壂底，其次是三菱(Mitsubishi)。

今年的評鑑有個大改變，那就是晉入首選(Top Pick)的車輛必須把附有行人偵測功能的自動緊急煞車系統列為標準配備。2020年車型約有61%符合這種標準，遠高於去年的38%。