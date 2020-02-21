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胡潤報告：全球房價漲幅50大 中國27城入列 大理第1

世界日報 / 中國新聞組／北京21日電

胡潤研究院攜手全球不動產管理機構斯維登集團，20日聯合發布「斯維登置業．胡潤2019年度全球房價指數」及「斯維登置業．胡潤2019年度境外置業投資回報指數」顯示，過去一年，全球房價漲幅最高的前50名城市，來自22個國家，其中中國上榜城市最多，有27個城市進入前50名，較上年同期增加五個。

新京報報導，此次報告中的指數變化反映的是截至2019年12月過去一年的年度漲幅。該報告顯示，中國有27個城市進入前50，其中，大理躍居中國房價漲幅第一，過去一年漲幅達20.2%，位列第二名；其次為西安、呼和浩特、貴陽，2019年度房價漲幅分別為19.7%、18.5%、15.5%，分別排第三名、第四名以及第五名。

過去一年，中國新上榜的，還有石家莊、武漢、成都、濟南、廣州、蘭州、無錫、福州、南昌和寧波十個城市。值得注意的是，中國一線城市中，僅廣州進入全球房價漲幅前50名，過去一年上漲8.6%，排名第34位。

在指數報告中，胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤說：「房價變化受很多人關注，主要因為大多數人的財富主要來自於房子。全球房價漲幅最高的前50名城市中，美國的上榜城市數量出現三年來最大的一次降幅，東歐快速上漲。在中國，雲南大理快速上漲到第一。」

北京 一線城市

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