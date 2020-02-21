大摩130億美元併E*Trade 金融危機後銀行界最大併購案

摩根士丹利（Morgan Stanley）周四（20日）宣布，將以大約130億美元價格收購線上股票交易商E*Trade。這是自2008-2009金融危機以來，跨國銀行界的最大手筆，也是摩根士丹利歷來第二大併購案。

目前正值美國財富管理市場的合併熱潮，去年11月，E*Trade的對手Charles Schwab與TD Ameritrade合併備受關注。摩根士丹利的對手高盛也正全力以大規模的財富管理事業和網路銀行業務，爭取美國消費者。

金融時報說，買下E*Trade的大摩，將為這家老牌銀行帶進千禧世代的股票投資客戶層，強化了執行長James Gorman要建構更堅實的財富管理部門的經營方針。Gorman表示，一直都視E*Trade為最佳夥伴；E*Trade現有520萬客，交易平台上的資產規模大約3,600億美元。

路透也指出，華爾街近年改變策略，轉而重視面向一般消費者的零售業務。高盛、美國銀行、瑞銀都已經重點布局。