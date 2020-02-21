標普：全球主權債總規模今年將創53兆美元新紀錄

標普全球評級（S&P Global）周四推估，全球政府的負債規模，今年底前將躍升至創紀錄的53兆美元，其中8.1兆美元是在今年內借入。

標普表示，這8.1兆美元裡，約70%或5.兆美元將用於長期債務的到期再融資，其他的2.3兆美元為新增債務，相當於全球國內生產毛額（GDP）的2.6%。

標普稱，負債增加反映大國的借貸需求上升。今年借入的債務，美國占3兆美元，日本為1.75兆美元，兩國是迄今為止全球最大的借款國，合計占今年內借入總規模的60%。

分析師Karen Vartapetov和Roberto Sifon-Arevalo撰寫的報告指出：「我們預測，到2020年底，所有主權國家的商業負債規模將比2019年增加5%，達53兆美元新紀錄，比2015年增加30%。」

標普推測中國大陸今年將發債約6,360億美元，其次是義大利、巴西和法國，發債規模預期都在2,500億美元。