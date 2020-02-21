快訊

北海道新增3例新冠肺炎確診 2人為未成年

劉真教室群組傳喜訊 傳劉媽透露她平安甦醒中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

標普：全球主權債總規模今年將創53兆美元新紀錄

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
分析師預估，今年全球主權債總規模將達53兆美元新高。圖為2017年美國國債鐘顯示的數據。 路透
分析師預估，今年全球主權債總規模將達53兆美元新高。圖為2017年美國國債鐘顯示的數據。 路透

標普全球評級（S&P Global）周四推估，全球政府的負債規模，今年底前將躍升至創紀錄的53兆美元，其中8.1兆美元是在今年內借入。

標普表示，這8.1兆美元裡，約70%或5.兆美元將用於長期債務的到期再融資，其他的2.3兆美元為新增債務，相當於全球國內生產毛額（GDP）的2.6%。

標普稱，負債增加反映大國的借貸需求上升。今年借入的債務，美國占3兆美元，日本為1.75兆美元，兩國是迄今為止全球最大的借款國，合計占今年內借入總規模的60%。

分析師Karen Vartapetov和Roberto Sifon-Arevalo撰寫的報告指出：「我們預測，到2020年底，所有主權國家的商業負債規模將比2019年增加5%，達53兆美元新紀錄，比2015年增加30%。」

標普推測中國大陸今年將發債約6,360億美元，其次是義大利、巴西和法國，發債規模預期都在2,500億美元。

標普 債務 義大利

延伸閱讀

美股走低 市場擔心新冠肺炎疫情擴散

就市論勢／半導體CIS 逢低布局

標普續創新高不畏疫情 恐慌指數難套利

標普500、那斯達克創新高 市場預期大陸將提振經濟

相關新聞

美國預期 北京仍可履行採購美國產品承諾

美國財政部高階官員周四（20日）表示，儘管新冠肺炎疫情爆發，美國預期中國大陸仍會兌現增加採購美國產品的承諾；美中雙方在今...

標普：全球主權債總規模今年將創53兆美元新紀錄

標普全球評級（S&P Global）周四推估，全球政府的負債規模，今年底前將躍升至創紀錄的53兆美元，其中8.1兆美元是...

武漢肺炎延燒 全球航空業者今年料將損失8939億

武漢肺炎疫情持續延燒，國際航空運輸協會今天表示，全球航空公司今年共將損失293億美元營收（約新台幣8939億元），亞太地...

大摩130億美元併E*Trade 金融危機後銀行界最大併購案

摩根士丹利（Morgan Stanley）周四（20日）宣布，將以大約130億美元價格收購線上股票交易商E*Trade。...

日本1月核心通膨率0.8% 連四月加速但仍遠低於目標

日本1月核心通膨率連續第四個月加速，彭博資訊指出，這主要是由汽油價格上漲帶動，對央行想要的由消費者引導的通膨成長，沒有什...

疫情拖累 日本2月製造業PMI創七年低點

日本2月工廠活動出現七年來最大幅度萎縮，因新冠肺炎疫情的影響持續擴大，導致日本經濟陷入衰退的風險升高。

疫情疑慮推升美元 日圓跌至10個月低點

美元走高，日圓延續跌勢，因市場擔心新冠肺炎疫情損害全球經濟成長。

華為高管表示 疫情半年內對全球供應鏈沒有重大影響

中國大陸科技大廠華為表示，預期新冠肺炎疫情未來幾個月不會對其全球供應鏈產生太大影響。

日經：日本4月公布12類行業公司加強外資審查

《日本經濟新聞》今（21）日報導，日本政府將明列12類行業加強外資取得這些類別日本公司權股的審核；只要擁有1%或以上股權...

美股走低 市場擔心新冠肺炎疫情擴散

美股周四下跌，市場擔心新冠肺炎疫情將對企業業績造成沉重打擊，科技股領跌；有關中國大陸和其他國家新增冠狀病毒感染病例的報導...

IMF：多重風險阻撓復甦

20國集團（G20）財金首長會議公報草案顯示，今、明兩年全球經濟成長可望溫和回升，但新型冠狀病毒疫情可能威脅這種展望。

全球經損估1.1兆美元

知名智庫「牛津經濟研究院」（Oxford Economics）估算，新型冠狀病毒肺炎疫情若轉變成全球大爆發的流行病，可能導致全球經濟損失1.1兆美元。

熱門新聞

影／手術室內響琴音 病人邊動開顱手術邊拉小提琴

名古屋馬拉松取消一般參賽影響2萬人 他拍下機場「宛如空城」

彭博學川普搞網軍 每周上班20至30小時月領7萬5

堅持掛「我是上帝」車牌 肯州男勝訴

日公務員退休年齡 緩延至65歲

下周就是日本大學考季 東大：沒有新肺應變計畫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。