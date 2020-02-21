快訊

失聯3天終於找到！新北管永安在淡水被警查獲

隔離14天…他出門那刻喊自由：覺得PM2.5都香的

日本1月核心通膨率0.8% 連四月加速但仍遠低於目標

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
日本大阪購物街區。 路透
日本大阪購物街區。 路透

日本1月核心通膨率連續第四個月加速，彭博資訊指出，這主要是由汽油價格上漲帶動，對央行想要的由消費者引導的通膨成長，沒有什麼推升效果。

日本總務省今天公布的報告顯示，1月不計生鮮食物的消費者物價指數年增0.8%，比去年12月的0.7%增幅，速度再加快，也符合預期。

通膨率上升主要來自全球商品市場能源價格走高，而非消費者需求。展望未來，因新冠肺炎疫情本季經濟預期會陷入衰退，通膨前景勢將繼續遠低於央行的2%目標。

通膨 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

疫情拖累 日本2月製造業PMI創七年低點

「他咳嗽沒戴口罩」 日地鐵有人按緊急鈴舉報同車乘客

日經：日本4月公布12類行業公司加強外資審查

日天皇投降詔書「被失蹤」一天 台灣差點有獨立機會

相關新聞

武漢肺炎延燒 全球航空業者今年料將損失8939億

武漢肺炎疫情持續延燒，國際航空運輸協會今天表示，全球航空公司今年共將損失293億美元營收（約新台幣8939億元），亞太地...

日本1月核心通膨率0.8% 連四月加速但仍遠低於目標

日本1月核心通膨率連續第四個月加速，彭博資訊指出，這主要是由汽油價格上漲帶動，對央行想要的由消費者引導的通膨成長，沒有什...

疫情拖累 日本2月製造業PMI創七年低點

日本2月工廠活動出現七年來最大幅度萎縮，因新冠肺炎疫情的影響持續擴大，導致日本經濟陷入衰退的風險升高。

美國預期 北京仍可履行採購美國產品承諾

美國財政部高階官員周四（20日）表示，儘管新冠肺炎疫情爆發，美國預期中國大陸仍會兌現增加採購美國產品的承諾；美中雙方在今...

疫情疑慮推升美元 日圓跌至10個月低點

美元走高，日圓延續跌勢，因市場擔心新冠肺炎疫情損害全球經濟成長。

華為高管表示 疫情半年內對全球供應鏈沒有重大影響

中國大陸科技大廠華為表示，預期新冠肺炎疫情未來幾個月不會對其全球供應鏈產生太大影響。

日經：日本4月公布12類行業公司加強外資審查

《日本經濟新聞》今（21）日報導，日本政府將明列12類行業加強外資取得這些類別日本公司權股的審核；只要擁有1%或以上股權...

美股走低 市場擔心新冠肺炎疫情擴散

美股周四下跌，市場擔心新冠肺炎疫情將對企業業績造成沉重打擊，科技股領跌；有關中國大陸和其他國家新增冠狀病毒感染病例的報導...

IMF：多重風險阻撓復甦

20國集團（G20）財金首長會議公報草案顯示，今、明兩年全球經濟成長可望溫和回升，但新型冠狀病毒疫情可能威脅這種展望。

全球經損估1.1兆美元

知名智庫「牛津經濟研究院」（Oxford Economics）估算，新型冠狀病毒肺炎疫情若轉變成全球大爆發的流行病，可能導致全球經濟損失1.1兆美元。

2020全球名家瞭望／停止權力遊戲 重塑世界秩序

■馬凱碩

歐元日圓貶勢 還沒結束

歐元匯率今年來的貶幅已是五年來最大，日圓匯率近日也突然重貶，但分析師認為，這兩種貨幣匯率的貶勢還沒結束。

熱門新聞

影／手術室內響琴音 病人邊動開顱手術邊拉小提琴

名古屋馬拉松取消一般參賽影響2萬人 他拍下機場「宛如空城」

堅持掛「我是上帝」車牌 肯州男勝訴

彭博學川普搞網軍 每周上班20至30小時月領7萬5

在世最貴畫家之一霍克尼 《水花》拍出9億台幣

下周就是日本大學考季 東大：沒有新肺應變計畫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。