日本1月核心通膨率0.8% 連四月加速但仍遠低於目標

日本1月核心通膨率連續第四個月加速，彭博資訊指出，這主要是由汽油價格上漲帶動，對央行想要的由消費者引導的通膨成長，沒有什麼推升效果。

日本總務省今天公布的報告顯示，1月不計生鮮食物的消費者物價指數年增0.8%，比去年12月的0.7%增幅，速度再加快，也符合預期。

通膨率上升主要來自全球商品市場能源價格走高，而非消費者需求。展望未來，因新冠肺炎疫情本季經濟預期會陷入衰退，通膨前景勢將繼續遠低於央行的2%目標。