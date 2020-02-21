美國預期北京仍可履行增加採購美國產品的承諾
美國財政部高階官員周四（20日）表示，儘管新冠肺炎疫情爆發，美國預期中國大陸仍會兌現增加採購美國產品的承諾；美中雙方在今年1月簽署了第一階段貿易協議，北京承諾會買更多的美國產品。
路透報導，要求匿名的這位官員認為，現在要精確預估疫情對全球經濟的衝擊還太早，不過基本情況會看到中國大陸經濟在第1季會下滑，之後再快速反彈。如果病毒擴散更加惡化，自然衝擊經濟的程度會更大。
官員說：「現階段我們不認為落實協議會有什麼改變。我們仍預期他們履行承諾，不過需要一段時間。」根據美中第一階段貿易協議，以2017年的數量為基礎，中國大陸今年要增加採購價值770億美元的美國產品，明年要多買的數額則是1,230億美元。
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