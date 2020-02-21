快訊

海力士員工染疫風險…業界憂南韓若淪陷 3C恐缺料

北部女在哪？雙北都緊張 新北促一級開設

美國預期北京仍可履行增加採購美國產品的承諾

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美方官員預期，中國大陸會兌現貿易協議的承諾。 路透
美方官員預期，中國大陸會兌現貿易協議的承諾。 路透

美國財政部高階官員周四（20日）表示，儘管新冠肺炎疫情爆發，美國預期中國大陸仍會兌現增加採購美國產品的承諾；美中雙方在今年1月簽署了第一階段貿易協議，北京承諾會買更多的美國產品。

路透報導，要求匿名的這位官員認為，現在要精確預估疫情對全球經濟的衝擊還太早，不過基本情況會看到中國大陸經濟在第1季會下滑，之後再快速反彈。如果病毒擴散更加惡化，自然衝擊經濟的程度會更大。

官員說：「現階段我們不認為落實協議會有什麼改變。我們仍預期他們履行承諾，不過需要一段時間。」根據美中第一階段貿易協議，以2017年的數量為基礎，中國大陸今年要增加採購價值770億美元的美國產品，明年要多買的數額則是1,230億美元。

疫情

延伸閱讀

美庫存下滑助油價上漲 疫情疑慮提振金價升至七年高點

美國務卿祝賀聖露西亞獨立41週年 特別提及台灣

反對武統台灣 美官員批中國主權觀點抵觸美利益

網路遊戲、影音… 消費用戶激增

相關新聞

疫情疑慮推升美元 日圓跌至10個月低點

美元走高，日圓延續跌勢，因市場擔心新冠肺炎疫情損害全球經濟成長。

華為高管表示 疫情半年內對全球供應鏈沒有重大影響

中國大陸科技大廠華為表示，預期新冠肺炎疫情未來幾個月不會對其全球供應鏈產生太大影響。

日經：日本4月公布12類行業公司加強外資審查

《日本經濟新聞》今（21）日報導，日本政府將明列12類行業加強外資取得這些類別日本公司權股的審核；只要擁有1%或以上股權...

美股走低 市場擔心新冠肺炎疫情擴散

美股周四下跌，市場擔心新冠肺炎疫情將對企業業績造成沉重打擊，科技股領跌；有關中國大陸和其他國家新增冠狀病毒感染病例的報導...

IMF：多重風險阻撓復甦

20國集團（G20）財金首長會議公報草案顯示，今、明兩年全球經濟成長可望溫和回升，但新型冠狀病毒疫情可能威脅這種展望。

全球經損估1.1兆美元

知名智庫「牛津經濟研究院」（Oxford Economics）估算，新型冠狀病毒肺炎疫情若轉變成全球大爆發的流行病，可能導致全球經濟損失1.1兆美元。

2020全球名家瞭望／停止權力遊戲 重塑世界秩序

■馬凱碩

歐元日圓貶勢 還沒結束

歐元匯率今年來的貶幅已是五年來最大，日圓匯率近日也突然重貶，但分析師認為，這兩種貨幣匯率的貶勢還沒結束。

美國股匯債 躍資金避風港

美國股、債、匯市從開年來持續穩步走高，在全球資產中表現一枝獨秀，美元指數20日盤中甚至更進一步逼近100大關，分析師認為，聯準會鴿派立場、美國經濟相對穩健，加上中國大陸爆發新冠肺炎疫情，使得美國資產成為避風港，也凸顯美國資產在全球市場的「霸權」地位。

瑞銀舵手 ING執行長接任

瑞士最大銀行瑞銀集團（UBS）執行長將換人，現任的安思杰（Sergio Ermotti）將下台，由荷蘭國際集團（ING）執行長哈默斯（Ralph Hamers）取而代之。

印尼降息 調降經濟預測

面對新型冠狀病毒疫情的衝擊，印尼央行20日降息1碼至4.75%，成為最新一個加入東南亞地區寬鬆貨幣行列的國家。該央行也調降今年的經濟成長率預測。

日本疫情擴大 貿易有壓

隨著日本境內的新型冠狀病毒疫情持續升溫，許多國家旅客已避免前往日本，最新數據顯示日本進出口下滑，讓日本人員和貨物往來前景蒙上陰影。

熱門新聞

影／手術室內響琴音 病人邊動開顱手術邊拉小提琴

名古屋馬拉松取消一般參賽影響2萬人 他拍下機場「宛如空城」

堅持掛「我是上帝」車牌 肯州男勝訴

彭博學川普搞網軍 每周上班20至30小時月領7萬5

在世最貴畫家之一霍克尼 《水花》拍出9億台幣

下周就是日本大學考季 東大：沒有新肺應變計畫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。