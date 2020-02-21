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美庫存下滑助油價上漲 疫情疑慮提振金價升至七年高點

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

油價周四上漲，因美國原油庫存增幅小於預期，因為美國上周原油出口激增並且庫存成長急劇放緩，但油價漲勢受新冠肺炎疫情擴散的疑慮限制。金價升至七年新高，因疫情疑慮提振避險需求，並增強市場對美國聯準會（Fed）將在年底前放鬆貨幣政策的預期。

布蘭特原油期貨上漲0.19美元或0.32%，結算價報每桶59.31美元。西德州原油期貨上漲0.45美元或0.8%，結算價報每桶53.94美元。

美國能源資訊署（EIA）數據顯示，上周原油庫存增加41.4萬桶，遠低分析師預估的增加250萬桶。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch說：「基本面消息主要集中在EIA庫存周報的利多。」

中國大陸下調基準貸款利率，也緩解對需求放緩的擔憂。美國本周對俄羅斯國家石油公司制裁，以及利比亞衝突導致該國港口和油田被封鎖，都支撐油價。

不過，新冠肺炎確診病例周四在南韓暴增，加劇市場對疫情在全球擴散的擔憂，因為研究表明，這種病毒的傳染性可能比原本認為的更強。

金價周四升至七年最高水準，因南韓的新冠肺炎病例暴增，加劇投資人對疫情衝擊經濟的擔憂。

黃金現貨上漲0.44%，報每英兩1,618.38美元，此前觸及2013年2月以來最高水準1,623.45美元。美國黃金期貨收漲0.5%，結算價報每英兩1,620.50美元。

U.S. Global investors首席交易商Michael Matousek表示：「金價已升至1,600美元以上，疫情是因素之一，但還有其他原因，例如央行維持負利率，中國大陸和歐洲的關稅相關問題。」

鈀金下跌0.7%，報每英兩2,694.08美元。鈀金前一天觸及2,841.54美元紀錄高點，因供給嚴重短缺。

新冠肺炎 疫情 金價

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