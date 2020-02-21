台股ADR挫跌 台積電跌2%
道瓊工業指數下跌128.05點或0.44%，跌至29,219.98點；標普500指數下跌12.92點或0.38%，報3,373.23點；那斯達克指數下跌66.22點或0.67%，報9,750.97點。
台灣加權股價指數周四下跌33.75點或0.29%，收11,725.09點。
以下是台股ADR各股周四收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.91 -2.96
中華電 CHT 36.05 -1.56
台積電 TSM 56.48 -2.01
聯電 UMC 2.66 +0.00
資料來源：彭博資訊
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