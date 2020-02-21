疫情疑慮推升美元 日圓跌至10個月低點
美元走高，日圓延續跌勢，因市場擔心新冠肺炎疫情損害全球經濟成長。
DXY美元指數上漲0.21%，至99.870，一度觸及近三年高點99.910。
日圓兌美元周四延續跌勢，下跌0.62%至112.04日圓，為去年4月以來最低，因日本一連串黯淡的經濟面消息令投資者擔憂。
數據顯示美國製造業改善，可能歸因於美中兩國長達19個月的貿易戰導致的緊張局勢有所緩解，為美元提供支撐；另外，美國1月領先指標上漲0.8%，高於預期的0.4%。美國聯準會副主席克拉瑞達周四對經濟前景發表樂觀評估，稱美國經濟並未出現失去動能的跡象。
日圓過去兩天累計下跌約2%，為2017年9月以來最大的兩日跌幅。加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示：「日圓本周大幅下滑，因擔憂本地疫情，使日圓的避險吸引力消退。」
中國大陸新冠肺炎新增確診病例下降，但科學家警告，這種病毒可能比原先認為的更容易傳播。日本也傳出，兩名感染新冠病毒的老年患者死亡。
一連串黯淡的經濟消息，也引發對日本陷入衰退的疑慮。Bannockburn Global F orex首席市場策略師Marc Chandler表示：「投資人擔心，日本經濟可能連續兩季萎縮。」
澳元兌美元跌至近11年低點，因數據顯示澳洲失業率意外大幅上升，增強市場對澳洲央行進一步降息預期。澳元兌美元下跌0.91%。
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