美股走低 市場擔心新冠肺炎疫情擴散

美股周四下跌，市場擔心新冠肺炎疫情將對企業業績造成沉重打擊，科技股領跌；有關中國大陸和其他國家新增冠狀病毒感染病例的報導，加劇投資人對疫情擴散及衝擊全球經濟的疑慮。

道瓊工業指數下跌128.05點或0.44%，跌至29,219.98點；標普500指數下跌12.92點或0.38%，報3,373.23點；那斯達克指數下跌66.22點或0.67%，報9,750.97點。

日本周四傳出兩例新型冠狀病毒死亡病例，南韓也公布首例死亡病例；此外，報導稱北京市中心的一家醫院報告36例新增病例，顯示新冠肺炎在北京蔓延。

隨著疫情在中國大陸和其他國家蔓延，市場情緒周四轉為利空。在此之前，中國大陸放寬貨幣政策、美國企業第4季財報多數優於預期，加上市場預期新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊不會持續過久，推升美股頻創新高。

RDM Financial Group執行董事Michael Sheldon表示：「最重要的問題是新冠肺炎疫情的不確定性，以及在情況穩定並好轉前，疫情是否會進一步擴散並影響全球經濟。」

標普500科技股指數周四下跌1%。微軟、蘋果和亞馬遜股價均下跌，拖累標普500指數的拖累。

E*TRADE Financial股價暴漲21.8%，摩根士丹利提出以130億美元的股票交易收購該公司，是自金融危機以來華爾街銀行進行的最大一筆收購。

ViacomCBS暴跌17.9%，因該公司完成合併後首次公布的財報顯示，獲利和營收均未達預期。