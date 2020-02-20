疫情讓手遊市場發大財 中國App下載量創空前高

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
自本月2日起的一周內，中國大陸用戶在蘋果App Store的下載次數就超過2.22億次。美聯社
自本月2日起的一周內，中國大陸用戶在蘋果App Store的下載次數就超過2.22億次。美聯社

隨著武漢肺炎導致上千萬中國大陸居民被限制在家，大陸遊戲和其他應用程式（app）下載次數創空前新高，意外帶動全球規模1,500億美元的遊戲產業。

倫敦金融時報（FT）報導，市調機構AppAnnie的數據顯示，自本月2日起的一周內，中國大陸用戶在蘋果App Store的下載次數就超過2.22億次；在本月前兩周，App每周平均的下載量就比2019年全年平均躍增四成。上述時間範圍適逢武漢肺炎疫情升溫。

分析師說：「今年的App下載量在農曆新年過後持續成長，原因是數百萬上班族和學生正透過手機App的遠端功能，作為回歸正常生活替代方案。」受影響影響，本月教育類App的下載次數為去年平均值的一倍；往常遊戲下載量會在農曆新年期間的大增，並在隨後幾周銳減。

基於預期足不出戶的中國民眾會帶動智慧手機買氣，也激勵一票遊戲上市公司的股價。中國最大手遊開發商騰訊股價漲抵20個月高點，市值突破5,000億美元；中國線上教育服務公司新東方（New Oriental Education）今年股價也躍漲17%。藍蓮花資本顧問公司（BLC）深圳董事總經理楊子瀟說：「疫情擴散速度超乎預期，為遊戲業者帶來商機。」

遊戲市場研究機構Niko Partners分析師Daniel Ahmad表示，中國遊戲在今年農曆新年期間的營收年增12%，隨著許多城市的商業活動停擺，這個成長勢頭延續年節後幾周。

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