IMF：多重風險阻撓復甦

20國集團（G20）財金首長會議公報草案顯示，今、明兩年全球經濟成長可望溫和回升，但新型冠狀病毒疫情可能威脅這種展望。

國際貨幣基金（IMF）也警告，新冠疫情蔓延可能阻撓「脆弱」的全球經濟復甦。

在中國大陸設法藉限制旅遊和商業活動控制新冠疫情之際，G20財政部長與央行總裁預定22日至23日在沙烏地阿拉伯利雅德集會，討論全球經濟、新冠病毒及數位貨幣等議題。路透引述知情官員指出，中國大陸財政部與央行不會派官員參加這場會議，將由世界銀行的中國大陸代表出席。

路透也報導，G20財金首長會後公報草案寫道：「在2019年底出現回穩跡象後，2020和2021年全球經濟成長可望溫和回升。金融情勢持續寬鬆和貿易緊張有減緩跡象，將支撐這波復甦…然而，全球經濟成長仍緩慢，影響上述展望的下行風險仍揮之不去，包括新冠病毒疫情的衝擊、地緣政治緊張，以及政策不確定性。」在23日採用會後公報正式版本前，這份草案的內容仍可能更動。

IMF 19日在寫給G20財金首長的報告中指出，多重風險可能威脅今年「極為脆弱」的全球經濟復甦，包括已衝擊中國大陸經濟成長的新冠疫情進一步蔓延到其他國家、美中貿易緊張再起，以及氣候相關災害。

IMF雖維持今年1月預測的全球經濟成長率（3.3%）不變，但是也表示復甦力道略為減弱，且可能受到貿易緊張再起、或新冠病毒疫情進一步散播的拖累。

IMF總裁喬治艾娃指出，IMF預期中國大陸經濟成長率只會小幅下滑，除非新冠病毒疫情持續、導致成長趨緩惡化。

此外，根據G20財金首長會的公報草案，G20財金首長將支持去年G20峰會結論，也就是努力促成「自由、公平、非歧視性、透明、可預測和穩定的貿易與投資環境」，並且維持各國市場開放。

各國也將支持先前的聲明，即彈性的匯率可緩和震撼，但過度和失序的波動可能有害經濟和金融穩定。草案說，G20成員國將避免貨幣競貶，也不會為了競爭目的而設定匯率目標。