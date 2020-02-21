全球經損估1.1兆美元

知名智庫「牛津經濟研究院」（Oxford Economics）估算，新型冠狀病毒肺炎疫情若轉變成全球大爆發的流行病，可能導致全球經濟損失1.1兆美元。

英國衛報與巴隆金融周刊（Barron's）報導，牛津經濟研究院首席經濟學家史雷特（Adam Slater）指出，若新冠肺炎疫情在全球爆發，全球上半年的經濟成長率可能降至接近零，美國與歐元區經濟可能陷入技術性的衰退（經濟連兩季萎縮），使該公司原本預估的今年全球經濟成長率2.3%，少了1.3個百分點，相當於損失1.1兆美元、印尼一年的經濟產值。

牛津經濟研究院估算，若流行病疫情僅限於亞洲，那麼全球國內生產毛額（GDP）可能損失4,000億美元、或0.5個百分點的成長率。不過，若疫情獲控制、經濟迅速復甦，全球GDP成長率在2021年可望達到該公司基本預估的2.9%。這些情境是根據過去SARS與豬流感疫情的情況推算。

牛津經濟研究院表示，其全球經濟模型顯示，新冠病毒已經對全球經濟造成「寒蟬效應」，因為中國大陸工廠關閉，波及鄰近國家、甚至更遠的地區，大企業無法從遠東地區採購零件和成品。