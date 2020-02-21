日小七母公司 要買美加油站

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
日本超商業者7-Eleven母公司Seven & i控股，擬收購美加油站。 本報系資料庫
日本超商業者7-Eleven母公司Seven & i控股，擬收購美加油站。 本報系資料庫

消息人士透露，日本超商業者7-Eleven母公司Seven & i控股，擬收購馬拉松石油公司（Marathon）旗下附設便利商店加油站品牌Speedway，雙方正進行獨家談判，交易金額上看220億美元。

彭博資訊報導，Seven & i控股正準備為這樁可能的收購案籌資，最快可能下周公布消息。消息人士也說，雙方尚未做出最終決定，談判也許會破局。Seven & i控股正在為新的成長策略考慮不同的可能性，包括與企業結盟和收購，但尚未做出最後的決定。

根據彭博編纂的數據，若Seven & i控股順利以約220億美元收購Speedway，將成為日本企業兩年來最大宗的海外收購案，僅次於武田藥品公司在2018年以620億美元收購愛爾蘭製藥廠Shire。但這項併購談判的消息造成Seven & i股價20日重挫8.75%，為2011年以來最大單日跌幅。

消息人士說，承受維權投資要求分拆壓力的馬拉松石油公司，在去年宣布分拆Speedway後，正在持續為這家加油站零售商尋找買家。馬拉松石油表示，Speedway在美國擁有約4,000座附設便利商店的加油站，這家獨立經營的公司包含債務在內的價值高達180億美元。

Speedway先前引起TDR資本公司的興趣，TDR有意將Speedway與其企業投資組合中的英國加油站業者EG集團合併，打算以現金加股票的方式交易，這樁交易可能使Speedway的估值達260億美元。

由於日本國內市場缺乏成長前景，Seven & i控股已將美國市場視為成長支柱。美國7-Eleven自2005年起就成為全資子公司，並在2018年1月以大約31億美元，收購德州太陽石油公司（Sunoco）旗下1,030家便利商店。到去年11月為止，美國7-Eleven已擁有9,000多家門市。

超商產業的整併風潮方興未艾，包括英國石油（BP）去年收購美國連鎖超市業者Thorntons。美國有許多便利商店和加油站採合併經營，根據美國石油協會，約有86%的便利商店販售汽油，表示結合便利商店與加油站的經營有助降低人力成本。

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