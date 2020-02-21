維多利亞的秘密將私有化

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

根據20日發布的最新聲明，私募股權業者Sycamore Partners將以5.25億美元買下L Brands旗下的知名內衣品牌維多利亞的秘密55％股權。

Sycamore Partners將取得維多利亞的秘密55%股權，L Brands將持有剩下的45%股權，但維多利亞的秘密將分拆出去成為一家完全獨立的私有公司。

L Brands將利用5.25億美元這筆收購金額，以及資產負債表的閒置現金5億美元來減少公司的債務

L Brands公司20日還表示，執掌公司逾50年的創辦人魏克斯納（Les Wexner）將辭去L Brands的執行長兼董事長職務，他將繼續擔任董事。魏克斯納因公司業績不佳以及與已故性罪犯艾普斯坦的關係而飽受抨擊。魏克斯納繼續持有L Brands及維密公司的股權，他現在在L Brands公司持股17%。

財經網站CNBC報導，在公布這項交易後，L Brands的股價在早盤重挫10％，可能是市場對這家內衣品牌的估值感到失望。市值67億美元的L Brands公司，在過去一年中股價下跌超過11％。該公司股價在2015年登上高峰，市值290億美元。

品牌 債務

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