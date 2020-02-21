空巴大整頓 要砍2,362人

飛機製造巨擘空中巴士（Airbus）計劃整頓國防與航太事業，裁員約7%人力，試圖重振這項虧損業務的獲利能力。

另一方面，工業巨擘奇異公司（GE）正尋求為空巴的新型客機製造引擎，彌補另一大飛機客戶波音縮減支出帶來的衝擊。

空巴19日發表聲明說，計劃2021年底前裁撤2,362個工作機會。這個部門的總員工數約3.5萬人。

空巴國防與航太部門主管霍克（Dirk Hoke）在一封致員工信函中表示：「這種情況源自缺乏訂單，主要受航太市場疲軟與國防合約延後造成。數字送出明確訊息，即我們現在必須才取行動。」

空巴自從2014年來已縮減在國防與航太領域的雄心壯志，當時坦承該部門在事業體中的重要性遠不如飛機事業。霍克在兩個月前就已暗示裁員，當時他表示，「意料外的不利因素」已影響過去三年的訂單，無法透過持續改善措施來抵銷。

空巴這次裁員計畫主要集中在德國與西班牙，至於在英國與法國基地的裁員數較少。

另據華爾街日報引述消息人士報導，奇異正與空巴洽談，為空巴最新型廣體客機A330neo設計與銷售一款不同版本的引擎。目前這款客機唯一採用勞斯萊斯的引擎。消息人士透露，空巴主管對奇異的提議很有興趣，因為A330neo獲得第二種引擎選擇，也會讓該機型更能吸引更多航空公司客戶。

奇異積極爭取空巴的新生意，正值另一大客戶波音737 Max客機延長停飛，影響航空產業全球供應鏈，許多波音的供應鏈業者因此裁員或發布獲利預警，奇異的現金流也受此影響。實際上，奇異已經增加為波音單走道客機A320neo生產引擎，以抵銷波音Max暫停生產帶來的影響。