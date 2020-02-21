波音要求美暫停減稅優惠

飛機製造商波音（Boeing）已要求華盛頓州暫停每年1億美元的減稅優惠，以避免在今年夏天遭歐盟實施報復性關稅。

金融時報19日報導，波音搶在歐盟祭出關稅懲罰前要求該州撤回補貼。華盛頓州議會的議員周三（19日）向該州的參、眾議會提案，要中止2004年來每年能使波音節省逾1億美元的減稅措施。

此舉可能使歐盟向世界貿易組織（WTO）的申訴無效。歐盟抗議波音每年持續接受美國政府的非法補貼，基於這項前提，歐盟將有權在今年春季稍晚對波音課徵關稅。

長達15年來，波音和空中巴士（Airbus）對於政府補貼引發貿易糾紛。雙方都被發現接受非法補助。

波音在聲明中說，這項法案通過後，波音便能在這項貿易糾紛中解套。該公司也指控空中巴士持續受益於「數十億美元 的非法『飛行援助』補貼......WTO一再發現空巴違反全球貿易規則」。

然而，華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）認為，波音要求「至少要暫停」減稅措施可能留有餘地歐盟主張， 若波音在未來幾月內遭到WTO制裁，歐盟仍可加徵關稅。