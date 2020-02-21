2020全球名家瞭望／停止權力遊戲 重塑世界秩序

■馬凱碩

世界經濟已在2019年開始好轉，問題在於，世界秩序卻未跟著往正面的方向發展，這種脫節可能會造成災難性的後果。全球權力最大的改變是「亞洲世紀」的開始。如今，在世界四大經濟體（按購買力平價計算）中，亞洲就占了三個，包括中國大陸、印度和日本，而亞洲的國內生產毛額（GDP）總和也超過美國和歐盟。

連美國都不再是最全球化的強權，現在這個頭銜已由中國大陸取而代之。大陸的貿易夥伴已多於美國，且簽訂的自由貿易協定也比美國多，更何況，美國的全球貿易占比持續在萎縮。

然而，世界秩序卻未跟上這些轉變。反之，美元仍然是結算國際貿易的主要貨幣。美國和歐洲依舊保有對國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（WB）的控制權。唯一可對聯合國193個會員國做出具約束力決定的機構聯合國安理會，依然被少數幾個正在式微的大國掌控。

理論上，要解決這些不一致，最容易的方法應該是承認中國大陸等新興大國在IMF及世銀的影響力不足。但美國人擔任世銀總裁、歐洲人領導IMF這類不合時宜的「君子協定」，仍然具有頑強的韌性，2007年法國籍的史特勞斯康（Dominique Strauss-Kahn）出任IMF總裁，2011年再由另一位法國人拉加德（Christine Lagarde）接掌該組織。

當去年11月拉加德離開IMF、並且轉任歐洲央行（ECB）總裁時，又是另一位歐洲人、保加利亞籍的經濟學家喬治艾娃（Kristalina Georgieva）接替其職務。同樣，在2012年世銀總裁從美國籍佐立克（Robert Zoellick）手上交給另一個美國人金墉，然後於2019年交給同為美國籍的馬爾帕斯（David Malpass）。

然而，全力捍衛影響力者，不僅有美國與歐盟。聯合國安理會的五個常任理事中國大陸、法國，俄羅斯、英國和美國，也都說盡場面話以敷衍改革的需求 ，並阻礙其進展。讓事情更加複雜的是，想在安理會獲得永久席次的國家，正遭遇其他國家的阻撓，例如印度、巴西及南非的申請，分別遭遇巴基斯坦、阿根廷及奈及利亞的阻攔。在這些態勢下，安全理事會的改革將比IMF或世銀更困難。

假如安理會的組成未更新，就可能喪失其信譽和道德權威，那麼這個國際社會的最重要機構將無足輕重。為了避免這種結果，安理會應採納「7-7-7」的公式，第一個「7」是七個常任事理國－巴西、中國大陸、歐盟（由法國與德國代表）、印度、奈及利亞、俄羅斯及美國；第二個「7」是七個半常任理事國，按照人口與國民生產毛額（GNP），由28個國家輪流產生；第三個「7」是其餘160國輪流擔任。

在眾多不合時宜的情況中，最難解決的是美國領導地位持續下滑、以及美元作為主要國際準備貨幣角色之間的矛盾。 如今，超過40％的跨境支付和90％的外匯交易都以美元結算，這反映了過去幾十年來的信任：美國擁有深厚的市場和強大的機構（包括有效率的法院和獨立的央行），而且都未把美元當成促進本身利益的工具。

但2017年以來，美國總統川普一直在積極破壞國際社會對美元的信任。 他向聯準會（Fed）施壓，要求調降利率，以便在競選連任時實現短期經濟成長。他還以美元做為武器，把中國大陸貼上「匯率操縱者」的標籤，並指示美國財政部把包括亞洲和歐洲盟友在內的更多國家納入評估。

但是，從某種意義上來說，川普的做法，是在讓已顯而易見的事變得無法否認，反而是幫了世界一個大忙。如果世界各國領導人不立即著手解決困擾世界秩序的矛盾，那麼可能的結果就是危機，甚至是更危險的矛盾。

（作者Kishore Mahbubani曾任新加坡駐聯合國大使，現為新加坡國立大學公共政策教授、Project Syndicate專欄作家）