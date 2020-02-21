供應鏈大亂 美蒜價漲翻天

隨著全球最大的大蒜生產國中國大陸淪為新型冠狀病毒疫情重災區，當局的封城措施和勞工短缺都打亂了中國大陸的大蒜供應鏈，連帶推升美國大蒜價格攀抵一年來新高。

華爾街日報報導，由於擔憂大蒜將在未來幾個月供不應求，美國大蒜零售價格漲抵2018年以來最高水平。根據美國農業部（USDA），一串五顆裝的大蒜在2月上半的平均售價為1.425美元，較去年同期躍漲29%。

批發價的漲幅更驚人，從中國大陸進口到加州、每箱30磅的大蒜要價85至87美元，今年來累計漲60%。相較下，大豆和棉花等其他農產品價格下跌，原因是預期中國大陸需求將降溫。

自從北京當局在農曆新年前夕警告新冠肺炎疫情擴散後，中國大蒜產量開始走下坡。多座城市封城加上實施區域隔離，令多條水陸運輸路線受阻；農業分析師表示，上百萬名勞工年假後未復工，導致農場和物流公司面臨勞工短缺。

近年的美國大蒜農場產量下滑，已使國內的大蒜消費量超過產量。然而，根據中國大陸媒體報導，大陸民眾在疫情期間食用的大蒜量超過以往，因為相信大蒜的藥用和抗菌效果有助增強抵抗力。

中國大陸近幾年供應全球多達80%的大蒜。根據聯合國商品貿易統計資料庫，美國進口的新鮮大蒜逾三分之二來自中國大陸。聯合國糧農組織（FAO）最近的數據顯示，中國大陸2018年生產490億磅的大蒜，國內消費占最大宗；美國同年採購1.99億磅大蒜，從中國大陸進口的數量就占了七成。