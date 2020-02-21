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馬士基：這兩個月非常疲軟

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
馬士基去年的息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）仍增加14%至57.1億美元，僅略低於分析師預估的59.4億美元。 路透
馬士基去年的息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）仍增加14%至57.1億美元，僅略低於分析師預估的59.4億美元。 路透

全球最大貨櫃輪業者馬士基（快桅，Maersk）公司20日表示，去年營業獲利略低於預估，同時警告，新冠狀病毒肺炎使該公司今年遭遇「非常、非常疲軟的2月及3月」，但4月以後可能強勁回升，預期今年海上貨櫃運輸量成長率將介於1%-3%。

馬士基執行長施索仁指出，儘管2019年全球貿易緊張，但馬士基去年的息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）仍增加14%至57.1億美元，僅略低於分析師預估的59.4億美元。去年營收為388.9億美元，也低於市場預估。

馬士基也警告，原先預期今年EBIDTA為55億美元，但現在認為這項獲利展望非常不確定，「由於新冠肺炎使（營運）能見度很低，且遠低於我們的期望」，今年展望遭遇龐大的不確定性。他說，很難量化新冠肺炎對馬士基展望的影響，很難估算。

財報公布後，馬士基股價20日在丹麥哥本哈根盤中重挫4%。新冠肺炎已增添全球海運業所面臨的挑戰，因該產業正苦於因應美中貿易暫、以及供應過剩等難題。

但施索仁也表示，目前肺炎疫情趨勢「對我們而言將不會是一項重大事件」，因為他預期到4、5、6月中國大陸工廠重新開工後，全球貿易將「大幅反彈」。

他指出，「我們現在看到的是過去兩周半以來，新病例穩定減少，這是正向發展，這表示疫情很可能在未來兩周內便達到頂峰。果真如此，我們預期3月業務將非常疲軟，但4月會反彈，且強勁反彈。不過仍存在許多不確定因素」。

馬士基預測，2020年全球海上貨櫃運輸量將增加1%-3%，與2019年的1.4%相近；馬士基本身的貨櫃運量成長率將與市場成長率相當，「或略低」。

馬士基指出，今年聯合國國際海事組織（IMO）新燃油規定開始實施，可能衝擊燃油成本及貨櫃運價；另外「總體經濟情勢減弱」也是一項外部的不確定因素。

馬士基19日也表示，同意收購美國倉儲與配銷業者Performance Team，作為拓展陸上運輸服務的策略一環。

新冠肺炎 疫情

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