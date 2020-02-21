歐盟擬立法 宣示科技主權

歐盟19日公布數位政策提案，將對科技業的數據共享與人工智慧（AI）等領域施加更多限制，期能幫助歐洲企業與美國及中國大陸的科技強權相競爭，同時保留歐洲原則，宣示歐盟的「科技主權」。

歐盟執委會19日發布「歐洲數據策略」，將探索立法行動的必要性，推動企業共享數據。歐盟也表示，將在今年底推出「數位服務法案」，關注線上平台分享內容的責任規範，以控制該類平台的生態系統。

歐盟也將開發機戲學習技術的美國與中國大陸科技業者施以新限制，特別是醫療紀錄和臉部變市等敏感數據的處理。

彭博資訊指出，歐盟的最新舉動顯示企圖善用其龐大的已開發市場力量，參與制定全球企業必須遵循的一些全球技術標準。歐盟工業專員布雷頓說：「不是我們需要適應當今的平台，而是平台需要適應歐洲，」他表示，如果這些平台不能適應歐盟的標準，「我們就必須立法監管，在今年底將通過的數位服務法案中，我們就會這麼做」。