日本疫情擴大 貿易有壓

隨著日本境內的新型冠狀病毒疫情持續升溫，許多國家旅客已避免前往日本，最新數據顯示日本進出口下滑，讓日本人員和貨物往來前景蒙上陰影。

共同社報導，為防止新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，南韓衛生當局呼籲國民別前往日本旅行等，台灣當局也在14日指出市內傳染可能已經發生，就赴日發出了提醒，使避免訪日的傾向在東亞逐漸擴大。

1月27日起禁止出境團隊旅遊的中國大陸、南韓、台灣，是2019年訪日遊客數排名前三的國家和地區。再加上香港，訪日遊客數合計達2,236萬人次，佔全體的70%。如今新冠病毒疫情，將打及日本政府的「觀光立國」政策。

立教大學旅遊系教授東徹指出，相較於天災，傳染病有著看不見的恐懼感，若無法在初期控制住，影響將長期持續。此外，日本財務省19日公布的1月貿易統計數據顯示，對大陸出口年減6.4%，來自大陸的進口也減少5.7%。

出口方面，半導體等主力電子機械大跌，因春節放假，但如今中國大陸經濟恢復正常的路途遙遠，SMBC日興證券就認為，日本對陸出口在2月以後大概也難免低迷。