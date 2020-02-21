印尼降息 調降經濟預測

面對新型冠狀病毒疫情的衝擊，印尼央行20日降息1碼至4.75%，成為最新一個加入東南亞地區寬鬆貨幣行列的國家。該央行也調降今年的經濟成長率預測。

印尼央行20日調降基準的7日附賣回利率1碼至4.75%，符合市場預期。央行總裁瓦吉耶表示，受到新冠病毒疫情的衝擊，今年的經濟成長率區間將從原估的5.5%至5.1%，調降至5.4%至5%，「央行在採行寬鬆政策組合時，將密切關注國內外經濟發展」。印尼央行也調整銀行貸款規定，以刺激放款。

瓦吉耶也暗示，這可能不是當前寬鬆循環的最後一次降息。野村控股經濟學家帕拉修里斯認為在疫情的衝擊下，央行對今年的展望仍趨於樂觀，他說：「隨著成長不如預期，加上未見到更多財政刺激措施的明確跡象，我仍預測央行將在第2季再降息1碼。」

美銀美林東南亞經濟學家納谷薩也說，印尼的成長前景疲弱，今年上半的經濟成長率將面臨失守5%的風險，我們預估今年中的政策利率將降至4.5%。

印尼至今未出現新冠病毒肺炎確診病例，但官員愈發憂心中國大陸當局為遏制疫情下令關廠，以及各國祭出的旅遊限制，將重擊貿易和觀光產業。