瑞銀舵手 ING執行長接任

瑞士最大銀行瑞銀集團（UBS）執行長將換人，現任的安思杰（Sergio Ermotti）將下台，由荷蘭國際集團（ING）執行長哈默斯（Ralph Hamers）取而代之。

現年53歲的哈默斯將於11月1日接掌瑞銀，他將於6月底卸下ING職務，並於9月加入瑞銀，過渡期將與安思杰並肩合作，以利交接。

安思杰今年59歲，費時近九年整頓在金融海嘯期間接受紓困的瑞銀，贏得掌聲。任內建樹包括重振獲利、清理資產負債表，並把瑞銀打造成世界最大財富管理公司，管理2.6兆美元的客戶資產。

這項高層人事異動令瑞銀局內人、分析師和投資人同感震驚，沒料到瑞銀會這麼快就換執行長，而且找來的哈默斯儘管推動數位銀行有成，在財富管理（瑞銀核心事業）方面卻缺乏經驗，還沾上洗錢醜聞。

瑞銀董事長韋伯則表示，哈默斯「是領導瑞銀繼續轉型、把現行成功策略發揚光大的不二人選」，並形容他是「經驗豐富且備受尊敬的銀行家」，尤其數位轉型方面的才幹有目共睹。

荷蘭籍的哈默斯在ING任職逾28年，2013年擔任ING執行長至今，領導該行完成在金融海嘯後的整頓、償還荷蘭政府紓困金，並重新發放股利，還大舉投資發展數位銀行服務，大砍傳統分行。

但近年來洗錢醜聞頻傳，使哈默斯成為荷蘭國內的批評箭靶。ING先是捲入與俄羅斯黑錢相關的洗錢醜聞，2018年同意支付約9億美元和解；去年又遭義大利央行以防制洗錢查核不力為由，下令停止在義國接受新客戶。