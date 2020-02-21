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歐元日圓貶勢 還沒結束

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

歐元匯率今年來的貶幅已是五年來最大，日圓匯率近日也突然重貶，但分析師認為，這兩種貨幣匯率的貶勢還沒結束。

歐元兌美元匯率今年來已累計貶值近4%，是2015年來同期最大貶幅，甚至一度貶至34個月低點。許多基金經理人都預期，歐元將進一步走軟，因為融資套利交易等導致歐元匯率貶值的因素，依舊存在，況且歐元區經濟與政局發展都難以支撐歐元。

歐洲央行（ECB）實施負利率並且買入公司債，已迫使歐洲投資人透過新興市場發行的歐元債券、或美元計價資產，尋求正報酬率。而且即便目前的資產價格已完全反映對新型冠狀病毒疫情對中國大陸經濟的影響，美元資產在殖利率和避險的吸引力仍高過歐元。

此外，日圓兌美元匯率在19日突然貶值1.5%、締造去年8月來的最大單日跌幅後，20日盤中再貶0.5%至111.96日元兌1美元。交易員和分析師認為，拖累日圓重貶的可能因素很多，包括日本經濟衰退的憂慮、和空頭回補等，而大量日本當地資金流往海外，尋找更好的投資機會，也是罪魁禍首之一。

隨著日本會計年度將在3月結束，日本基金一直搶著把日圓換成美元和歐元，以購買海外證券。20日的數據顯示，日本基金上周共買入1.4兆日圓（126億美元）債券，再之前一周則購入1.6兆日圓，為2018年9月來最大的連兩周購買規模。儘管日本政府20日公布的月報，維持經濟將溫和復甦的評估不變，但分析師仍預期日本經濟本季將陷入衰退。

日本經濟 疫情 新興市場

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