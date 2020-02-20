快訊

火速鎖定白牌車司機感染源 陳其邁透露幕後祕辛

全台最早停課達標的學校...台大教授預言是這所！

航運業減碳新招 看上阿摩尼亞

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導

航運業減碳又有新招。英國研究指出，肥料中常見的氨是取代貨輪柴油的最佳選擇，而且燃燒過程中並不會產生二氧化碳。對此，航運產業也希望能以氨取代柴油，幫助對抗氣候變遷。而最快在10年內，貨輪將可利用氨驅動。

利用氨作燃料

據《BBC》報導，目前全球航運產業排碳約佔全球2%，約是德國全國總排放量。英國皇家學會研究人員大衛表示，「氨是唯一能驅動貨輪航行各地零排碳的燃料。」研究也指出，製造氨雖會產生碳，但可透過新技術製造零碳的氨。首先是在製造時將二氧化碳捕捉並埋在地下，另一方法是利用再生能源製造氨。

專門生展氨燃料引擎的曼恩動力裝置公司發言人科克比表示，「雖然挑戰仍在，但市場對於利用氨當作燃料仍有極大興趣。」

據《EcoWatch》報導，稍早歐盟也撥款1,100萬美元資金給ShipFC計畫，將用在將一艘使用柴油17年的挪威籍貨輪改裝成採用氨燃料電池。船公司Eidesvik Offshore執行長梅林指出，「我們正在發動全面研究計畫，測試利用無排碳的氨驅動的動力解決方案。」

氨容易儲存

負責認證全球船隻的韓國船級社稍早也指出，由於氨作為燃料無須大量專門技術，因此是一種可行的潔淨能源。該組織在報告中指出，「氨的優勢在於相對容易存儲，因為與氫相比，前者具有合理能量、密度與液化溫度，與其他碳中性燃料相比，其生產與運輸成本也較低，並且已具備可穩定生產與運輸的技術。」

不過，研究人員也指出，氨仍有其缺點。首先，氨燃燒效率不如柴油，也會產生溫室氣體氮氧化物，但研究人員仍樂觀看待現有科技將可解決上述問題。

【更多精采內容，詳見

英國 挪威 氣候變遷

延伸閱讀

疫情衝擊航運需求 榮剛、豐達科Ｑ1保守

艾爾段：跨境出兵伊德利布只是時間遲早的事

終結海上漂流十八個月 「幽靈船」阿塔號擱淺愛爾蘭南岸

土敘邊界增90萬難民 世紀最慘人道危機隱現

相關新聞

航運業減碳新招 看上阿摩尼亞

航運業減碳又有新招。英國研究指出，肥料中常見的氨是取代貨輪柴油的最佳選擇，而且燃燒過程中並不會產生二氧化碳。對此，航運產業也希望能以氨取代柴油，幫助對抗氣候變遷。而最快在10年內，貨輪將可利用氨驅動。

SpaceX 明年底前送4遊客上太空 旅程為期5天

太空探索科技公司(SpaceX)18日宣布，正與太空探險公司(Space Adventures Inc.)合作，打算在明年底前，將最多四名旅客送上太空軌道；預計這趟旅行5天，價碼尚未公布，但估計將達數百萬元。

牛津經濟研究院：疫情若大爆發 全球恐損失33兆

根據牛津經濟研究院研究，新冠肺炎疫情如果轉變成大爆發，可能造成全球經濟損失1.1兆美元（約新台幣33兆元）。

大陸走上蘇聯老路？因應新冠肺炎慢半拍 市場恐低估了「潛在危險」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，不僅衝擊實體經濟，也讓金融市場波動加劇；對此，美國券商出具報告，稱中國官方反應遲鈍，引發各界質疑，新冠肺炎「是否會成為一起堪比車諾比核災的事件？」

牛津經濟研究院：新冠肺炎若全球蔓延 將損失1.1兆美元

根據牛津經濟研究院（Oxford Economics），新冠肺炎疫情如果轉變成大爆發，可能造成全球經濟損失超過1兆美元（...

美元升至近三年高點 日圓跌至九個月最低水準

美元周三攀升至近三年高點，日圓跌至九個月低點，因中國新冠肺炎新增確診病例數量下降、聯準會（Fed）示意目前的貨幣政策適宜...

肺炎疫情憂慮消退 那斯達克標普500指數再創高

市場對中國爆發的2019年冠狀病毒疾病疫情對經濟衝擊的憂慮消退，美股今天收紅，那斯達克和標準普爾500指數再...

日本出口 連14黑

日本政府昨天公布一月出口年減百分之二點六，連續十四個月下滑。圖為停在橫濱港等待出口的日本汽車。

美上月PPI增幅高於預期

美國1月生產者物價指數（PPI）升幅為一年多來最大，主要驅動力是健康照護、飯店住宿等服務費用上漲，顯示通膨壓力或許正在逐漸增強。

與印度簽貿易協議 再等等

美國總統川普將在24日首度出訪印度，他雖然表示正與印度協商一項規模非常龐大的貿易協議，但也說，還不確定能否在11月的美國總統大選前談成。

美制裁委國 撼動亞洲供油

美國為了打擊委內瑞拉石油出口能力所祭出的制裁措施，可能威脅亞洲的原油供應。

原物料商看好陸需求反彈

仰賴中國大陸市場的原物料生產商正信心滿滿地認為，新冠肺炎疫情所帶來的風險很快就會緩解，再加上北京推出的刺激措施可望奏效，因而正準備從回升的需求中受惠。

熱門新聞

川普轉彎 華為條款有解

美元升至近三年高點 日圓跌至九個月最低水準

名古屋馬拉松取消一般參賽影響2萬人 他拍下機場「宛如空城」

回應游錫堃向AIT建議 與台建交？ 薛瑞福：沒聽過此計畫

德國哈瑙市兩間酒吧槍擊案 喪生人數可能多達8人

肺炎疫情憂慮消退 那斯達克標普500指數再創高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。