航運業減碳新招 看上阿摩尼亞

航運業減碳又有新招。英國研究指出，肥料中常見的氨是取代貨輪柴油的最佳選擇，而且燃燒過程中並不會產生二氧化碳。對此，航運產業也希望能以氨取代柴油，幫助對抗氣候變遷。而最快在10年內，貨輪將可利用氨驅動。

利用氨作燃料

據《BBC》報導，目前全球航運產業排碳約佔全球2%，約是德國全國總排放量。英國皇家學會研究人員大衛表示，「氨是唯一能驅動貨輪航行各地零排碳的燃料。」研究也指出，製造氨雖會產生碳，但可透過新技術製造零碳的氨。首先是在製造時將二氧化碳捕捉並埋在地下，另一方法是利用再生能源製造氨。

專門生展氨燃料引擎的曼恩動力裝置公司發言人科克比表示，「雖然挑戰仍在，但市場對於利用氨當作燃料仍有極大興趣。」

據《EcoWatch》報導，稍早歐盟也撥款1,100萬美元資金給ShipFC計畫，將用在將一艘使用柴油17年的挪威籍貨輪改裝成採用氨燃料電池。船公司Eidesvik Offshore執行長梅林指出，「我們正在發動全面研究計畫，測試利用無排碳的氨驅動的動力解決方案。」

氨容易儲存

負責認證全球船隻的韓國船級社稍早也指出，由於氨作為燃料無須大量專門技術，因此是一種可行的潔淨能源。該組織在報告中指出，「氨的優勢在於相對容易存儲，因為與氫相比，前者具有合理能量、密度與液化溫度，與其他碳中性燃料相比，其生產與運輸成本也較低，並且已具備可穩定生產與運輸的技術。」

不過，研究人員也指出，氨仍有其缺點。首先，氨燃燒效率不如柴油，也會產生溫室氣體氮氧化物，但研究人員仍樂觀看待現有科技將可解決上述問題。

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