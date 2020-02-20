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美元升至兩年多高點 美股匯債市同成今年來最強避風港

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國股、債、匯市從開年來維持低波動上漲，在全球資產中表現一枝獨秀。（圖／路透）
美國股、債、匯市從開年來維持低波動上漲，在全球資產中表現一枝獨秀。（圖／路透）

美國股、債、匯市從開年來維持低波動上漲，在全球資產中表現一枝獨秀，分析師認為，聯準會鴿派立場、美國經濟相對穩健，加上中國大陸爆發新冠肺炎疫情，使得美國資產成為避風港。

美元指數20日盤中小幅升值0.2%至99.854，為2017年4月底以來最高，逼近100關卡，今年來累計升值3.5%。美股標普500指數今年來上漲5%，相較下，全球其餘地區的MSCI股票指數下跌0.7%。美國10年期公債年初迄今報酬率也超過2%。

美股那斯達克指數2月來的漲勢正邁向20年來最佳2月表現，多家企業的股價在不到七周內翻漲一倍。根據彭博資訊的資料，目前那斯達克指數本益比實際上幾乎是2011年的兩倍。

在美國股、匯、債市全上漲之際，風險水準仍維持在低檔。根據美銀匯整的資料，這三種資產類別的平均的今年迄今夏普值（Sharpe ratio，用來衡量調整波動後的報酬）經年化後為4.23，是從1982年算來高居第98百分位。

其中沒有任何一種資產扭曲上述的平均值，最低的夏普值是標普500指數的3.13，在歷史位居第99.5百分位。

美銀策略師在報告中表示：「今年來做多一般美國資產就是不會太壞。若以本身的報酬率來看，或許並非特別高，但在這樣低交易量的環境中，出現這樣規模的同步漲勢，確實是顯著的。」

美銀策略師群指出，聯準會鴿派立場，加上美國經濟相對穩健是股、匯、債市同步上漲的主因，此外，中國大陸爆發新冠狀肺炎疫情也讓美國資產成為避險標的。根據美銀最新基金經理人調查，投資人對美股、科技股與債券的布局加碼程度在所有資產中最高。

另外，花旗集團也建議買進美元，因為若中國大陸的經濟成長令人失望，美元將大幅受益。

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