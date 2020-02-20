SpaceX 明年底前送4遊客上太空 旅程為期5天

太空探索科技公司(SpaceX)18日宣布，正與太空探險公司(Space Adventures Inc.)合作，打算在明年底前，將最多四名旅客送上太空軌道；預計這趟旅行5天，價碼尚未公布，但估計將達數百萬元。

總部位在維吉尼亞州的太空探險公司已經和俄羅斯太空計畫合作，協助將遊客送到國際太空站(International Space Station)的軌道上。

而付費參加這趟旅程的旅客，將跳過太空站，到達距離遠二到三倍的軌道，距離地球大約500到750哩；這個遠大的目標可望追上1966年康拉德(Pete Conrad)與葛登(Dick Gordon)搭乘雙子星11號(Gemini 11)到達850哩高軌道的歷史紀錄。

SpaceX公司總裁葛溫‧舒特維爾(Gwynne Shotwell)發表聲明說，這趟載客飛行「將為所有夢想進行太空飛行的人創造美夢成真的可能。」

總部位在加州、由馬斯克(Elon Musk)創辦的SpaceX公司，已進軍太空旅遊領域，與日本億萬富豪前澤友作簽約，要在三年左右的時間內飛上月球。

電商巨頭亞馬遜執行長貝佐斯(Jeff Bezos)創辦的藍色起源(Blue Origin)、以及億萬富豪布蘭森(Richard Branson)的維珍銀河(Virgin Galactic)也都在發展太空旅遊，但這些計畫都只是升空然後返回，沒有上軌道。

SpaceX的這趟旅程將使用飛龍太空艙(Dragon capsule)，和太空總署(NASA)數月後可望把太空人送到太空站使用的同款；這款太空艙去年首次亮相後，目前只有成功無人往返太空一次。

太空探險公司發言人史黛西‧提爾恩(Stacey Tearne)說，這趟載客航班可望在2021年第四季啟程；該公司正在與「幾位可能的顧客」討論。

提爾恩也在電子郵件中提到，這趟旅程不需要專業的太空船駕駛或太空人，因為飛龍太空艙是全自動的；但乘客在必要時也能操控這艘太空船。