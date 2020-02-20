金價從七年高點回落 主因避險需求降低
金價周四從近七年高點下滑，主因避險需求受到打擊；新冠肺炎疫情新增病例數大幅下滑，市場也預期中國大陸將持續支撐本國經濟。
黃金現貨金下跌0.2%，報每英兩1,607.49美元。金價周三一度漲至2013年3月25日來最高的1,612.62美元。
美國黃金期貨持平，報每英兩1,612.40美元。
中國湖北省衛健委周四公布，2月19日湖北省新增新冠肺炎確診病例349例，低於前一天的新增1,693例，也是1月25日來的最低增加數。
亞股小漲，因對疫情的擔憂緩解。市場普遍預期中國大陸周四將下調貸款市場利率報價（LPR），北京當局近幾周已推出一連串金融與貨幣措施，以減緩疫情對經濟的衝擊。
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