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澳洲1月失業率5.3% 遠高於預期

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
澳洲1月失業率5.3%，遠高於預期。 路透
澳洲1月失業率5.3%，遠高於預期。 路透

澳洲今天（20日）公布的就業數據憂喜參半，今年1月的新增工作職缺數目連續第三個月優於預期，不過失業率攀高程度卻超乎預期。消息公布後澳幣滙價下挫，是否需要更多刺激措施的爭論再起。

澳洲統計局的資料顯示，1月新增工作數為13,500個，比預測的10,000個好很多。然而，失業率卻由去年12月的5.1%跳升到5.3%，分析師預估1月失業率會是5.2%，去年12月的低點是去年3月以來最低，更多人出來找工作，令失業率增加。

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