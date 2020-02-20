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Fed會議紀錄 貨幣政策目前適當 關注新冠疫情威脅

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
Fed 1月會議紀錄顯示，決策官員認為有必要密切關注新冠肺炎疫情。 美聯社
Fed 1月會議紀錄顯示，決策官員認為有必要密切關注新冠肺炎疫情。 美聯社

美國聯準會（Fed）周三公布1月會議紀錄，官員們認為當前的貨幣政策在「一段時間內」是適當的，也仍在防範國內和全球風險，這些風險可能減緩美國史上最長擴張周期的經濟增速。

會議紀錄還顯示，對於重新考慮對通膨目標進行重大調整，官員持懷疑態度。決策官員在上次會議上一致投票決定將利率目標區間維持在1.50%至1.75%，並表示這種政策安排對於維持經濟擴張並實現其最大化就業和價格穩定的目標是「合適之舉」。

Fed今年年初明確表示，在2019年三次降息之後，計劃維持基準利率不變，除非美國經濟前景出現重大變化。

政策官員認為，美國的消費者支出水準，美中貿易緊張局勢緩和以及寬鬆的金融環境支持這項觀點，但這種樂觀的評估能持續多久正面臨考驗，因為對於新冠肺炎疫情衝擊全球經濟成長的疑慮持續升高。

自疫情爆發以來，投資人對Fed何時再次降息的押注已提前至今年6月左右。在會議紀錄錄中，官員們表示「有必要密切關注」疫情帶來的威脅。

儘管如此，官員還是對經濟做出相當樂觀的評估，預計消費者支出可能會持穩，就業將以穩健成長，經濟將繼續適度成長，通膨將回到2%的目標。Fed預計今年經濟成長2.0%。

此外，官員也討論如何處理不斷擴大的資產負債表。自去年10月以來，Fed每月買進600億美元國庫券，以增加銀行體系準備金，應對流動性緊縮。

Fed主席鮑爾曾表示，可能會在4月至6月間的某個時候開始縮減負債表規模，屆時銀行體系的準備金水準可能足夠。會議紀錄稱：「許多與會者強調，隨著準備金接近持久充足水準，對大量國庫券購買和回購操作的需求將減少，此類操作可以逐步縮減或退出。」

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