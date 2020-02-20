台股ADR漲跌互見 台積電漲2.6%
道瓊工業指數上漲115.84點或0.4%，至29,348.03點；標普500指數上漲15.86點或0.47%，漲至3,386.15點；那斯達克指數收漲84.44點或0.87%，報9,817.18點。
台灣加權股價指數周三上漲109.86點或0.94%，收11,758.84點。
以下是台股ADR各股周三收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 5.06 +2.02
中華電 CHT 36.62 +0.80
台積電 TSM 57.64 +2.60
聯電 UMC 2.66 -0.75
資料來源：彭博資訊
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