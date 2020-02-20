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台股ADR漲跌互見 台積電漲2.6%

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

台股ADR周三漲跌互見，台積電上漲2.60%。

道瓊工業指數上漲115.84點或0.4%，至29,348.03點；標普500指數上漲15.86點或0.47%，漲至3,386.15點；那斯達克指數收漲84.44點或0.87%，報9,817.18點。

台灣加權股價指數周三上漲109.86點或0.94%，收11,758.84點。

以下是台股ADR各股周三收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.06 +2.02

中華電 CHT 36.62 +0.80

台積電 TSM 57.64 +2.60

聯電 UMC 2.66 -0.75

資料來源：彭博資訊

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