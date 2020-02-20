油價因供給疑慮走高 鈀金再創紀錄新高

油價周三上漲，因新冠肺炎疫情的疑慮降低，且美國切斷更多委內瑞拉原油進入市場，令供給趨緊。金價走高，因疫情衝擊全球成長的擔憂仍未消退；鈀金因供給短缺再創紀錄新高。

布蘭特原油期貨上漲1.37美元或2.4%，結算價報每桶59.12美元；西德州原油期貨上漲1.24美元或2.4%，結算價報53.29美元。

中國大陸官方數據顯示，新冠肺炎新增病例連續兩天下降，但世界衛生組織（WHO）表示，尚無足夠數據評估疫情是否已得到控制。

美股創下新高，因市場樂觀認為中國大陸將進一步刺激經濟；紐約Again Capital合夥人John Kilduff說：「油市似乎在追趕股市走勢，對新冠疫情的影響置之不理。」

美國制裁俄羅斯的石油公司，令委內瑞拉原油出口能力受到威脅；利比亞局勢緊張，使該國的原油出口受阻，也威脅全球原油供給。

對石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）擴大減產的希望，也支撐油價。OPEC+將於3月舉行會議，決定如何應對對疫情導致的需求下滑。

金價周三上漲，對新冠肺炎及其對全球成長影響的疑慮提振避險需求。

黃金現貨上漲0.4%，報每英兩1,607.61美元。美國黃金期貨上漲0.5%，結算價報每英兩1,611.80美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「金價持於1,600美元上方，疫情的影響，為金價提供支撐。」

鈀金上漲1.5%，報每英兩2,675.64美元，盤中觸及2,841.54美元紀錄高點。

鈀金現貨連續第六天上漲，延續破紀錄的漲勢。隨著中國大陸承諾採取措施穩定該國汽車需求，這種用於抑制汽車排放的金屬價格攀升。