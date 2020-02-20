歐盟將立法加強監管美中科技 協助提升自身競爭力

歐盟為提振自身區域內的數位經濟，針對美國與中國大陸等外來的人工智慧與其他科技，將制定一系列新規與測試要求。歐盟執委會周三（19日）提列相關立法計畫，以期幫助歐盟與美中的科技實力競爭，同時捍衛歐盟權利。

彭博資訊指出，歐盟此一最新舉動意圖善用其龐大的已開發市場力量，參與制定全球公司必須遵循的一些全球技術標準。

歐盟執委會對付Facebook、Alphabet Inc.旗下的谷歌等美國科技大公司的步調不曾放緩，在其「數位服務法案」計畫之下，將全面調整有關科技公司法律責任的規定，同時評估制定「守門人」平台的相關立法，以控制該類平台的生態系統。

歐盟工業專員Thierry Breton說：「不是我們需要適應當今的平台，而是平台需要適應歐洲，」他表示，如果這些平台不能適應歐盟的標準，「我們就必須立法監管，在今年底將通過的數位服務法案中，我們就會這麼做。」