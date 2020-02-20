美元升至近三年高點 日圓跌至九個月最低水準

美元周三攀升至近三年高點，日圓跌至九個月低點，因中國新冠肺炎新增確診病例數量下降、聯準會（Fed）示意目前的貨幣政策適宜，以及市場預期中國大陸將推出更多刺激政策，增強投資人風險意願。

DXY美元指數上漲0.16%，報99.601，一度觸及99.73，為2017年5月以來最高。

美國經濟數據強勁和Fed會議紀錄支撐美元。美國1月新屋開工降幅小於預期，建築許可升至近13年高點，顯示樓市走強。另外，美國1月最終需求生產者物價指數（PPI）躍升0.5%，創2018年10月以來最大增幅。 Fed會議紀錄則顯示，決策官員雖認為新冠肺炎疫情帶來新風險，但對今年保持利率穩定持謹慎樂觀態度。

中國單日新增病例數降低，儘管外界對中國大陸的疫情數據持懷疑態度。大陸政府有意接管海航集團，因毒疫情打擊該公司履行財務責任的能力；中國大陸央行將中期借貸便利（MLF）利率下調10個基點，讓投資人相信中國大陸將推出更多提振經濟的措施。

矽谷銀行高級外匯交易員Minh Trang表示：「中國大陸正努力推出一些刺激措施，以抵銷疫情帶來的負面經濟影響。」

美元兌日圓上漲1.29%，報111.28日圓，為去年5月以來最高。日圓創六個月來最大單日跌幅。

歐元小幅上漲，升至於1.08美元。

英鎊兌美元周三跌破1.30美元，觸及一周多來最低水準，市場重新聚焦英國與歐盟的貿易談判以及政府增加支出計畫。