標普500、那斯達克創新高 市場預期大陸將提振經濟

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
美股標普500指數和那斯達克指數周三創收盤歷史新高。 路透
美股標普500指數和那斯達克指數周三創收盤歷史新高。 路透

美股周三上漲，投資人預期中國大陸將採取更多措施提振經濟，且美國聯準會（Fed）官員員暗示並不急於在短期內升息；晶片股和銀行股走高，帶動標普500指數和那斯達克指數周三雙雙創下收盤歷史新高。

道瓊工業指數上漲115.84點或0.4%，至29,348.03點；標普500指數上漲15.86點或0.47%，漲至3,386.15點；那斯達克指數收漲84.44點或0.87%，報9,817.18點。

Fed周三公布會議紀錄後，股市維持漲勢。會議紀錄顯示，儘管決策官員承認新冠肺炎疫情帶來新的風險，但對今年保持利率穩定持謹慎樂觀態度。

外界普遍預計，中國大陸將在周四下調指標貸款利率，進一步減少企業停工和旅行限制對經濟造成的影響。

芝加哥Kingsview Investment Management投資組合經理Paul Nolte說：「投資人似乎鬆了一口氣，他們相信疫情最糟糕的時期已經過去。」

投資人對當局遏制疫情影響的能力仍有信心，周三公布的數據顯示，在商業投資疲軟的情況下，房地產市場仍然是美國經濟的一個亮點。美國1月住宅建築許可年率升至2007年以來最高。

E*Trade Financial投資策略副總裁Mike Loewengart表示：「樓市是經濟風向球，這樣的數據讓投資人有理由保持樂觀，至少對美國市場保持樂觀。」

蘋果公司股價上漲1.4%，該公司意外公布營收預警，凸顯市場對新冠肺炎衝擊全球供應鏈的疑慮。

晶片製造商輝達（Nvidia）股價上漲6.1%，扶助科技股上揚。Bernstein將輝達股票評級上調至「表現強於大盤」。

Garmin上漲6.7%，該公司預測全年營收將高於分析師預期。

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