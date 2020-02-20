美國1月新屋開工減少 營建許可增至2007年來高點

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
美國1月營建許可增至2007年來高點。美聯社。
美國1月營建許可增至2007年來高點。美聯社。

美國1月新屋開工依然穩健，營建許可也增至2007年來高點，因為房貸利率低迷與勞動市場蓬勃發展，持續助長房屋需求。

商務部19日公布，1月新屋開工數比去年12月減少3.6%，至年率157萬戶，仍是這波經濟擴張期的第二高，僅次於去年12月經上修後的年率163萬戶。被視為未來營建指標的營建許可，1月則增加9.2%至年率155萬戶，為2007年3月以來高點，也高於彭博訪調經濟學家預期的中位數。

雖然美國1月新屋開工減緩，但在企業投資疲軟之際，最新數據仍顯示房市依然為美國經濟亮點，而新屋開工及營建許可維持穩健，應有助緩解房屋的供應稀少問題。

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