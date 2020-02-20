巴菲特試水溫 敲進美股ETF
最新申報資料顯示，「股神」巴菲特的波克夏公司正對規模4.6兆美元的指數股票型基金（ETF）「稍試水溫」，而且買的都是美股ETF。根據監管文件，波克夏在去年第4季新買進先鋒標普500 ETF，以及SPDR S&P 500 ETF兩檔基金。
波克夏投資這兩檔基金的總額為2,500萬美元，在該公司的投資中，規模相對較小，卻是波克夏最近一次13F申報文件、唯一公開揭露持有的ETF。巴菲特助手博桑尼克（Debbie Bosanek）指出，上述投資是該公司退休基金計畫中的一部分。
由於波克夏持有創紀錄的1,280億美元現金與美國國庫券，巴菲特先前也常被問到為何不將公司閒置資金投入指數型基金。
89歲的巴菲特去年在年度股東大會上表示，他認為波克夏必須要有能夠迅速動用的一些現金，以便在機會來臨時能進行大型收購，即便他認為持有指數型基金，會比持有美國國庫券更好。當時巴菲特說，他在2007年時，原本認為波克夏的股價表現會優於標普500指數。
彭博行業研究分析師包楚納斯（Eric Balchunas）表示：「第4季的增持可說是對ETF的『終極背書』。」他說，大型機構通常會將資金停泊在ETF中，維持對市場的持有部位，同時縮減投資組合中的現金拖累（ cash drag），這可能是波克夏已著手處理創紀錄的現金部位。
包楚納斯說：「他們幾乎是利用ETF當成一種暫時的停泊點，我認為他們受到流動性吸引。」
紐約CFRA研究公司的ETF研究部門主管羅森布魯斯也持相同論點，認為波克夏是以這些ETF作為「進可攻、退可守」的流動性停泊點，既能留在市場、也能找尋可收購的個股。
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