原物料商看好陸需求反彈

仰賴中國大陸市場的原物料生產商正信心滿滿地認為，新冠肺炎疫情所帶來的風險很快就會緩解，再加上北京推出的刺激措施可望奏效，因而正準備從回升的需求中受惠。

澳洲鐵礦砂供應商Fortescue金屬集團（FMG）、必和必拓、瑞銀等業者，都謹慎樂觀看待大陸經濟前景，認為大陸的經濟成長將從第2季起大幅回升，有助帶動大宗商品進口。

FMG執行長蓋恩絲19日表示，北京對達成2020年經濟成長目標的殷切期盼，應能提振鐵礦砂需求，因為北京當局將須投資鐵路等需要大量鋼鐵的基礎建設，「這些以基建為主的大規模刺激措施，其實是鋼鐵利多，鐵礦砂也將跟著受惠」。FMG公司上半年約95%的營收來自大陸。

必和必拓則預估，只要大陸第2季的營建與製造業景氣強勁復甦，在新冠肺炎疫情爆發期間所失去的金屬及大宗商品需求，將能迅速補足。

洛考克等瑞銀分析師19日則指出，隨著遞延的消費行為陸續出現、政府的刺激措施逐步落實到實體經濟，大陸未來兩季的成長率可望大幅回升，而民眾陸續復工，也預料將嘉惠嘉能可、Freeport McMoran、OZ Minerals等基本金屬供應商。