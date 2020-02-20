美制裁委國 撼動亞洲供油
美國為了打擊委內瑞拉石油出口能力所祭出的制裁措施，可能威脅亞洲的原油供應。
為了切斷委內瑞拉總統馬杜洛政權的金流主要來源，美國對俄羅斯石油公司（Rosneft）旗下的Rosneft貿易公司展開制裁，而Rosneft貿易公司是委國的主要石油出口商。但由於委國的原油主要出口到印度等亞洲國家，使此舉可能威脅亞洲的石油供應。
位於瑞士的Rosneft貿易公司銷售委國石油，形同為馬杜洛政權提供資金，因而成為美國最新的制裁目標。根據彭博編纂的船運報導與追蹤數據，在委國1月每日的出口87萬4,649桶石油中，Rosneft貿易公司的採購量占了近一半。去年多數交貨的原油都流向印度和中國大陸的買家。
能源集團Rapidan地緣政治風險部門主管費瑞拉說，美國的最新制裁將使煉油業者更不願意購買委國石油，可能也使船運業者不願跟Rosneft貿易公司往來。他預估，委國的石油日產量到年底將降至60萬桶，低於1月的85萬桶。
這將直接打擊Rosneft貿易公司對中國大陸的石油出口事業。
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